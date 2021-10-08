Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против Насими Насирова, который 19 мая в редакции НГС устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной.

Стороны начали знакомиться с материалами уголовного дела. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В мае этого года Насими Насиров пришел в редакцию НГС, по его словам, с братом и адвокатом. Сотрудники редакции были вынуждены вызвать сотрудников полиции, а также записать поведение мужчины на видео. Перед прибытием ГБР мужчины ушли.