Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против Насими Насирова, который 19 мая в редакции НГС устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной.
Стороны начали знакомиться с материалами уголовного дела. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
В мае этого года Насими Насиров пришел в редакцию НГС, по его словам, с братом и адвокатом. Сотрудники редакции были вынуждены вызвать сотрудников полиции, а также записать поведение мужчины на видео. Перед прибытием ГБР мужчины ушли.
Перед уходом Насими сказал:
— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.
Ранее следственный комитет публиковал официальное сообщение о произошедшем:
— В ходе ссоры
Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение
В начале июля Железнодорожный районный суд города Новосибирска отказался признавать пострадавшим Насими Насирова — дебоширу не понравилось, что на него завели дело. По его мнению, своим появлением в редакции он не мешал работе журналиста.