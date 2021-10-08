8 октября пятница
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 72.29
eur 83.61
Все новости
Все новости

Следователи завершили расследование дела против мужчины, который устроил разборки в редакции НГС

Насими Насиров угрожал журналисту и говорил, что редакцию «закроют ***»

3 081
37Обсудить

Поделиться

Стороны начали знакомиться с материалами дела

Стороны начали знакомиться с материалами дела

Поделиться

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела против Насими Насирова, который 19 мая в редакции НГС устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной.

Стороны начали знакомиться с материалами уголовного дела. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В мае этого года Насими Насиров пришел в редакцию НГС, по его словам, с братом и адвокатом. Сотрудники редакции были вынуждены вызвать сотрудников полиции, а также записать поведение мужчины на видео. Перед прибытием ГБР мужчины ушли.

Перед уходом Насими сказал:

— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насими (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.

Ранее следственный комитет публиковал официальное сообщение о произошедшем:

— В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста в область туловища, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста, — установили в региональном СК.

Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение 9-го потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в бизнесе — ЖЕНЩИНА» она приглашала экс-звезду закрывшегося телепроекта «Дом-2» Евгению Феофилактову.

В начале июля Железнодорожный районный суд города Новосибирска отказался признавать пострадавшим Насими Насирова — дебоширу не понравилось, что на него завели дело. По его мнению, своим появлением в редакции он не мешал работе журналиста.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

скандалугрозы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...