Замотал в пленку и выбросил в канаву: в Новосибирске вступил в силу приговор убийце зятя

В Новосибирске суд вынес приговор убийце зятя в Первомайском районе
Первомайский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам колонии строгого режима 40-летнего Олега Ширяева, который убил своего зятя в ночь на 28 ноября 2020 года.
По данным прокуратуры Новосибирской области, зять осужденного поругался с женой. Он угрожал ей, бил и душил. Девушка позвонила своему отцу и рассказала об этом. После этого Олег Ширяев приехал в квартиру к потерпевшему, чтобы разобраться в ситуации. Между мужчинами произошел конфликт.
— Осужденный вышел из дома и вернулся через несколько минут с заряженным ружьем, из которого произвел выстрел сначала потерпевшему в живот, а затем и в голову, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Затем Олег Ширяев убедился, что зять мертв, замотал тело в полиэтиленовую пленку, в этом ему помог подельник. Затем труп вывезли в сточную канаву около железнодорожных путей на Первомайке. Осужденный сам пришел в полицию и признался в преступлении.
— Причину своих действий он объяснил угрозами со стороны потерпевшего, которые тот высказывал, используя нож. Однако указанная позиция осужденного своего подтверждения в ходе предварительного и судебного следствия не нашла, — рассказали в прокуратуре.
Первомайский районный суд вынес приговор 12 августа 2021 года по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначили наказание в 8 лет лишения свободы с учетом данных о личности и тяжести совершенного преступления. После этого обвиняемый обжаловал приговор в Областном суде. Он оставил решение первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.
В конце сентября суд вынес приговор по делу об убийстве в Калининском районе, которое совершили в 2014 году. После преступления тело сожгли за городом. Один из осужденных рассказал, как это произошло.