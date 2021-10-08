Замотал в пленку и выбросил в канаву: в Новосибирске вступил в силу приговор убийце зятя

Первомайский районный суд Новосибирска приговорил к 8 годам колонии строгого режима 40-летнего Олега Ширяева, который убил своего зятя в ночь на 28 ноября 2020 года.



По данным прокуратуры Новосибирской области, зять осужденного поругался с женой. Он угрожал ей, бил и душил. Девушка позвонила своему отцу и рассказала об этом. После этого Олег Ширяев приехал в квартиру к потерпевшему, чтобы разобраться в ситуации. Между мужчинами произошел конфликт.

— Осужденный вышел из дома и вернулся через несколько минут с заряженным ружьем, из которого произвел выстрел сначала потерпевшему в живот, а затем и в голову, — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.