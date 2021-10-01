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Бывший хирург пашинской больницы, который подделывал документы, получил штраф за взятку

До этого его приговорили к трем годам лишения свободы условно за мошенничество

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Эльнур Гусейнов занимал должность заведующего хирургическим отделением в ГКБ <nobr class="_">№ 4</nobr>

Эльнур Гусейнов занимал должность заведующего хирургическим отделением в ГКБ № 4

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В Новосибирске Калининский районный суд признал виновным Эльнура Гусейнова, бывшего хирурга Городской больницы № 4. За взятку в размере 3750 рублей врач должен будет выплатить штраф 25 тысяч.

— В суде установлено, что бывший врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4» в апреле 2020 года получил через посредника взятку (3750 рублей) за совершение служебного подлога, а именно — незаконно оформил и выдал больничный листок нетрудоспособности местной жительнице по предварительной договоренности без проведения медицинского осмотра, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Калининский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Эльнура Гусейнова. Эльнура Гусейнова осудили по части 1 статьи 291.2 и по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Бывший врач свою вину полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил.

В мае этого года Эльнура Гусейнова приговорили к трем годам лишения свободы условно за мошенничество.

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взяткихирургсуд
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