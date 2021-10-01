Бывший хирург пашинской больницы, который подделывал документы, получил штраф за взятку

В Новосибирске Калининский районный суд признал виновным Эльнура Гусейнова, бывшего хирурга Городской больницы
— В суде установлено, что бывший врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница
Калининский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Эльнура Гусейнова. Эльнура Гусейнова осудили по части 1 статьи 291.2 и по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Бывший врач свою вину полностью признал.
Приговор в законную силу не вступил.
В мае этого года Эльнура Гусейнова приговорили к трем годам лишения свободы условно за мошенничество.