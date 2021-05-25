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Бывший хирург пашинской больницы получил срок за выдуманных пациентов в стационаре

Кроме того, Эльнур Гусейнов был пойман на подделке больничных

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Хирург незаконно получил стимулирующие <nobr class="_">выплаты —</nobr> <nobr class="_">38,5 тысячи</nobr> рублей

Хирург незаконно получил стимулирующие выплаты — 38,5 тысячи рублей

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Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество.

— Хирург, используя свое служебное положение заведующего хирургическим отделением Городской больницы № 4, с января 2017 года по октябрь 2019 года сформировал истории болезни стационарных больных, в которые внес заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара. После чего сфальсифицированные медицинские карты передал в отдел статистики медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы, а также с целью получения стимулирующих выплат за выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи, — рассказали корреспонденту НГС в Калининском районном суде.

В итоге хирург незаконно получил стимулирующие выплаты — 38,5 тысячи рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Также хирург с декабря 2018 года за деньги без проведения осмотра выписывал больничные, но наказания за это по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) он не получил. Истек срок давности.

Приговор вступил в законную силу.

В Городской больнице № 4 корреспонденту НГС сообщили, что Эльнур Гусейнов уже давно не работает в медучреждении, но не уточнили обстоятельства его увольнения.

В мае прошлого года заведующего моргом в Новосибирске оштрафовали на 4,5 миллиона он брал взятки за рекомендации родственникам умерших определенных ритуальных организаций.

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мошенничествослужебный подлогсуд
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