Бывший хирург пашинской больницы получил срок за выдуманных пациентов в стационаре

Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество.

— Хирург, используя свое служебное положение заведующего хирургическим отделением Городской больницы № 4 , с января 2017 года по октябрь 2019 года сформировал истории болезни стационарных больных, в которые внес заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара. После чего сфальсифицированные медицинские карты передал в отдел статистики медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы, а также с целью получения стимулирующих выплат за выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи, — рассказали корреспонденту НГС в Калининском районном суде.