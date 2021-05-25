Бывший хирург пашинской больницы получил срок за выдуманных пациентов в стационаре

Калининский районный суд Новосибирска приговорил бывшего хирурга пашинской больницы Эльнура Гусейнова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество.
— Хирург, используя свое служебное положение заведующего хирургическим отделением Городской больницы
В итоге хирург незаконно получил стимулирующие
Мужчину признали виновным по
Также хирург с декабря 2018 года за деньги без проведения осмотра выписывал больничные, но наказания за это по
Приговор вступил в законную силу.
В Городской больнице
В мае прошлого года заведующего моргом в Новосибирске оштрафовали на