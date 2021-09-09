Следственный комитет России опубликовал видео допроса и следственных действий с Виктором Пестерниковым, которому сегодня предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве десятилетних школьниц из Киселёвска. В коротком ролике — кадры из заброшенного дома, где впоследствии нашли тела, и фрагменты допроса обвиняемого — он говорит, что согласен с предъявленными ему статьями.
Суд по избранию меры пресечения Пестерникову прошел сегодня в Кемерово в закрытом режиме. Следователи предъявили обвинение по двум эпизодам изнасилования несовершеннолетних, двум эпизодам изнасилования в рецидиве (Пестерников отсидел 10 лет за аналогичное преступление и вышел на свободу в 2019 году), а также обвинение в убийстве с целью скрыть другое преступление.
Школьницы пропали после уроков днем 6 сентября. Полиция отследила подозреваемого по камерам — он заходил со школьницами в магазин. Поначалу мужчина отрицал причастность к преступлению, но позже сознался во всем и показал, где спрятал тела.