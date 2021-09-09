Суд оставил под стражей предполагаемого убийцу экс-депутата Ивана Митряшина

Соседи и знакомые Александра Данилова охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.



— Не употреблял, по крайней мере, я никогда его не видел нетрезвым. Хозяйственный. Насаждения у забора садил, цветочки. Везде чистенько. И жена Оксана еще… И еще пожилой мужчина, но чей он отец, не подскажу. Странно, вообще странно… Если честно, на него бы я не подумал вообще. Чем он (Александр Данилов. — Прим. ред.) занимался — не скажу, не интересовался. У нас многие где-то зарабатывают деньги, но не говорят, каким образом. В душу я не лез, а сам он не распространялся, — описывал Данилова председатель правления ДНП «Бердский перекат» Игорь Кшенский.



Корреспонденты НГС выяснили про задержанного по подозрению в убийстве и побывали в ДНП «Бердский перекат», где случилась трагедия. А также рассказали, чем занимался в последние годы Иван Митряшин и что произошло той ночью в загородном доме.

