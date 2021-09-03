В лесополосе Новосибирского района нашли труп мужчины

В лесу в Новосибирском районе обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом в редакцию НГС сообщил Следственный комитет.
— По факту обнаружения тела мужчины в лесополосе на территории Мичуринского сельского совета Новосибирского района следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в ведомстве.
В конце августа в Искитимском районе Новосибирской области обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.