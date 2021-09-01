С многодетной семьи в Новосибирске сняли обвинения в том, что они майнили биткоины с помощью чужого электричества

Советский районный суд оправдал многодетную семью Ираиды Сукоян и Олега Громилина, которую правление СНТ «Цитолог» обвиняло в неуплате за электричество и пыталось взыскать более миллиона рублей. По мнению председателя СНТ «Цитолог» Ивана Беланова и члена правления общества Андрея Храброва, многодетная семья неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг на эту сумму. По мнению руководства дачного общества, перерасход, возможно, произошел из-за того, что в доме Громилиных майнили биткоины. Суд длился с июня 2020 года.
— Истцом не предоставлено доказательство того, что фактическое потребление ответчиками электроэнергии в спорный период превышало то количество, за которое произведена оплата, — сообщается в судебном документе. Решение суда имеется в распоряжении редакции НГС.
Как рассказала корреспонденту НГС ответчик по делу Ираида Сукоян, в ходе судебного процесса были проведены экспертизы, по сути, показавшие непричастность многодетной семьи к якобы имеющемуся у них долгу за электроэнергию.
— Суд заказал у «Новосибирскэнергосбыта» отчет о том, сколько электроэнергии потребило всё общество «Цитолог» с 2013 по 2020 годы. Энергосбыт прислал всю эту толстенную пачку документов. И, получается, с 2013 по 2020 годы всё общество потребило и оплатило энергии на миллион семьсот тысяч рублей. Поэтому наш мифический долг на миллион двести с этим как-то не вяжется, — заметила Ираида Сукоян.
По решению Советского районного суда правление СНТ теперь должно погасить все судебные издержки многодетной семьи, которые в сумме составили около 60 тысяч рублей.
Судебный иск и обвинения, как замечала Ираида Сукоян ранее, возникли в ходе многолетнего противостояния в садовом обществе «Цитолог», где некоторые дачники подозревают бизнесмена и члена правления Андрея Храброва в мошенничестве.
Корреспондент НГС попытался получить комментарий у истцов и уточнить, планируют ли они подавать апелляцию. Иван Беланов трубку мобильного телефона не брал вообще, а по номеру Андрея Храброва отвечали, что корреспондент ошибся, и обрывали разговор на полуслове. Ранее по этому же телефонному номеру неоднократно отвечал сам Андрей Храбров, но в какой-то момент перестал реагировать на предложения прокомментировать происходящие конфликты в садовом обществе.
Чем еще известен предприниматель Андрей Храбров
В апреле 2021 года НГС сообщил о возбужденном уголовном деле по жестокому избиению 73-летнего пенсионера Михаила Саламатова, у которого также был конфликт с 32-летним бизнесменом Андреем Храбровым. Об этом НГС подробно рассказывал 14 июля и показывал видео с камер видеонаблюдения. Дело об избиении не завершено до сих пор.
Всё это происходило на фоне раздора между Михаилом Саламатовым и Андреем Храбровым, который длится не один год: пенсионер обвинил молодого бизнесмена в краже федеральных земель на 12 миллионов рублей. Читайте подробную историю этого конфликта здесь.
В декабре 2020 года Новосибирский районный суд обязал предпринимателя Андрея Храброва перенести свой кирпичный дом в СНТ на 1,5 метра, чтобы расстояние от забора соседей, многодетной семьи Громилиных — Сукоян, составляло 3 метра. Дом, по мнению суда, был построен с нарушением градостроительных норм. В результате чего, как утверждала Ираида Сукоян, снег с крыши строения весной съезжал на их участок, разрушил теплицу и однажды чуть не придавил ребенка. По этому судебному решению в настоящее время рассматривается апелляция бизнесмена.
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп», «Цитолог-1» и «Сибфермер». Фирмы эти занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.