С многодетной семьи в Новосибирске сняли обвинения в том, что они майнили биткоины с помощью чужого электричества

— Истцом не предоставлено доказательство того, что фактическое потребление ответчиками электроэнергии в спорный период превышало то количество, за которое произведена оплата, — сообщается в судебном документе. Решение суда имеется в распоряжении редакции НГС.



Как рассказала корреспонденту НГС ответчик по делу Ираида Сукоян, в ходе судебного процесса были проведены экспертизы, по сути, показавшие непричастность многодетной семьи к якобы имеющемуся у них долгу за электроэнергию.



— Суд заказал у «Новосибирскэнергосбыта» отчет о том, сколько электроэнергии потребило всё общество «Цитолог» с 2013 по 2020 годы. Энергосбыт прислал всю эту толстенную пачку документов. И, получается, с 2013 по 2020 годы всё общество потребило и оплатило энергии на миллион семьсот тысяч рублей. Поэтому наш мифический долг на миллион двести с этим как-то не вяжется, — заметила Ираида Сукоян.



По решению Советского районного суда правление СНТ теперь должно погасить все судебные издержки многодетной семьи, которые в сумме составили около 60 тысяч рублей.

