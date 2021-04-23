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Полиция возбудила дело по жестокому избиению 73-летнего пенсионера на даче под Новосибирском

Ранее пожилой мужчина вступил в конфликт с соседом-бизнесменом

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Пострадавший пенсионер Михаил Саламатов утверждает, что его избил <nobr class="_">32-летний</nobr> бизнесмен Андрей Храбров (на фото), но последний всё отрицает

Пострадавший пенсионер Михаил Саламатов утверждает, что его избил 32-летний бизнесмен Андрей Храбров (на фото), но последний всё отрицает

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В Новосибирске возбудили дело по жестокому избиению пенсионера на даче

Полиция районного поселка Кольцово возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего председателя СНТ «Цитолог» 73-летнего Михаила Саламатова возле собственного дома в садовом обществе. Копия постановления о возбуждении дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111) находится в распоряжении редакции НГС.

— Неустановленное лицо причинило Саламатову М. В. телесные повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом брыжейки (связка, закрепляющая внутренности в полости тела. — Прим. ред.) тонкой кишки, — говорится в документе.

Как рассказал НГС представляющий интересы пострадавшего юрист Иосиф Судаков, заявление в полицию было предоставлено сразу же после летнего конфликта пенсионера с соседом по даче, 32-летним бизнесменом Андреем Храбровым, но следствие запросило медицинскую экспертизу. А потом захотело провести и дополнительную экспертизу.

— Ей (следователю. — Прим. ред.) не хватало описания механизма образования повреждения. Ну и после второй экспертизы, да и тяжкие телесные повреждения уже никуда не исключишь, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Теперь следователь занимается установлением лица. Я предполагаю, что назначение дополнительной экспертизы было для затягивания возбуждения уголовного дела. А 20 апреля Михаилу Васильевичу Саламатову следователь назначила еще и психиатрическую экспертизу. Почему? Следователь не мотивировала. Я сейчас готовлю заявление в суд, и будем обжаловать это постановление. Потому что нет мотивировки... Будем обжаловать бездействие. Потому что это может длиться год–два. Вот предыдущий потерпевший, которого избил Храбров, пять лет добивался возбуждения уголовного дела. Дело тогда закончилось условным сроком Храброву и тут же наступившей амнистией в честь 75-летия Победы, — пояснил юрист Дмитрий Судаков.

Он также уточнил, что подозреваемого нет до сих пор и в уголовном деле по порче имущества пенсионера, которое было возбуждено еще в прошлом году.

Из-за чего произошел конфликт на даче

Драка случилась в начале июля 2020 года, а свидетели со стороны Михаила Саламатова утверждали, что его избил 32-летний бизнесмен Андрей Храбров. В процессе конфликта пострадавшему Михаилу Саламатову разбили окна в доме, стекла в машине и сломали установленные на доме камеры видеонаблюдения. Потерпевшая сторона предъявила видео с камер наблюдения, где видно, как человек, похожий на Андрея Храброва, ходит по своему земельному участку, кидает что-то в сторону дома пенсионера, а затем сбивает камеры видеонаблюдения. Об этом конфликте НГС подробно рассказывал 14 июля и показывал видео с камер видеонаблюдения.

Всё это произошло на фоне затяжного раздора между Михаилом Саламатовым и Андреем Храбровым, который длится не один год: пенсионер обвинил молодого бизнесмена в краже федеральных земель на 12 миллионов рублей. Читайте историю этого конфликта здесь.

Сам Андрей Храбров не стал разговаривать с корреспондентом НГС. На отправленное сообщение с предложением прокомментировать свою позицию бизнесмен не отреагировал. Ранее он заявлял, что ничего, в чем его обвиняют, он не совершал. По поводу видео Андрей Храбров пояснял, что на записи присутствует не он.

Чем известен предприниматель Храбров

По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп», «Цитолог-1» и «Сибфермер». Фирмы эти занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.

Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов.

Андрей Храбров также был замечен в конфликте с многодетной семьей Громилиных, у которой в мае 2020 года отключали электричество и требовали миллион рублей якобы в счет погашения долга.

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возбуждено делополицияСНТ «Цитолог»
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