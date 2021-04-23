Полиция возбудила дело по жестокому избиению 73-летнего пенсионера на даче под Новосибирском

Как рассказал НГС представляющий интересы пострадавшего юрист Иосиф Судаков, заявление в полицию было предоставлено сразу же после летнего конфликта пенсионера с соседом по даче, 32-летним бизнесменом Андреем Храбровым, но следствие запросило медицинскую экспертизу. А потом захотело провести и дополнительную экспертизу.

— Ей (следователю. — Прим. ред.) не хватало описания механизма образования повреждения. Ну и после второй экспертизы, да и тяжкие телесные повреждения уже никуда не исключишь, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Теперь следователь занимается установлением лица. Я предполагаю, что назначение дополнительной экспертизы было для затягивания возбуждения уголовного дела. А 20 апреля Михаилу Васильевичу Саламатову следователь назначила еще и психиатрическую экспертизу. Почему? Следователь не мотивировала. Я сейчас готовлю заявление в суд, и будем обжаловать это постановление. Потому что нет мотивировки... Будем обжаловать бездействие. Потому что это может длиться год–два. Вот предыдущий потерпевший, которого избил Храбров, пять лет добивался возбуждения уголовного дела. Дело тогда закончилось условным сроком Храброву и тут же наступившей амнистией в честь 75-летия Победы, — пояснил юрист Дмитрий Судаков.