Полиция возбудила дело по жестокому избиению 73-летнего пенсионера на даче под Новосибирском

В Новосибирске возбудили дело по жестокому избиению пенсионера на даче
Полиция районного поселка Кольцово возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего председателя СНТ «Цитолог»
— Неустановленное лицо причинило
Как рассказал НГС представляющий интересы пострадавшего юрист Иосиф Судаков, заявление в полицию было предоставлено сразу же после летнего конфликта пенсионера с соседом по даче,
— Ей (следователю. — Прим. ред.) не хватало описания механизма образования повреждения. Ну и после второй экспертизы, да и тяжкие телесные повреждения уже никуда не исключишь, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Теперь следователь занимается установлением лица. Я предполагаю, что назначение дополнительной экспертизы было для затягивания возбуждения уголовного дела.
Он также уточнил, что подозреваемого нет до сих пор и в уголовном деле по порче имущества пенсионера, которое было возбуждено еще в прошлом году.
Из-за чего произошел конфликт на даче
Драка случилась в начале июля 2020 года, а свидетели со стороны Михаила Саламатова утверждали, что его избил
Всё это произошло на фоне затяжного раздора между Михаилом Саламатовым и Андреем Храбровым, который длится не один год: пенсионер обвинил молодого бизнесмена в краже федеральных земель
Сам Андрей Храбров не стал разговаривать с корреспондентом НГС. На отправленное сообщение с предложением прокомментировать свою позицию бизнесмен не отреагировал. Ранее он заявлял, что ничего, в чем его обвиняют, он не совершал. По поводу видео Андрей Храбров пояснял, что на записи присутствует не он.
Чем известен предприниматель Храбров
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп», «
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землей, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер»
Андрей Храбров также был замечен в конфликте с многодетной семьей Громилиных, у которой в мае