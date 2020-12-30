Новосибирский суд обязал бизнесмена сдвинуть дом, который мешал соседям

Новосибирский районный суд обязал предпринимателя Андрея Храброва перенести свой кирпичный дом в СНТ «Цитолог» на 1,5 метра, чтобы расстояние от забора соседей, многодетной семьи Громилиных-Сукоян, составляло 3 метра. Это необходимо сделать в течение полугода.
Дело обозначено в картотеке на сайте суда с пометкой: «Иск удовлетворен».
Юрист Антон Вавилихин, представляющий в суде интересы многодетной семьи, пояснил: главный вопрос иска в том, что дом Храброва построен с нарушением градостроительных норм и препятствует теперь строительству дома на участке соседей.
— Здание изначально построено с небольшим отступом от границы участка многодетной семьи. Оно построено заведомо ближе, чем необходимо для жилых зданий. Эта постройка зарегистрирована была как жилая. И продавалась. Были объявления о продаже указанного строения. Но после подачи иска здание было переведено в нежилое. Так как у нежилого отступы от границ меньше, — рассказал корреспонденту НГС юрист Антон Вавилихин.
Как рассказала мать многодетной семьи Ираида Сукоян, конфликт с Храбровым по этому поводу длился почти два года. Дом, построенный на расстоянии примерно 1,5 метра от участка многодетной семьи, создавал определенную опасность: весной с его крыши съезжал на соседний участок снег, рассказала Сукоян. Она говорит, что однажды так была раздавлена ее теплица, а в другой раз лавина снега сошла в нескольких метрах от места, где полчаса назад играл ее ребенок. В иске Храброву также была предъявлена претензия за поломанную теплицу на сумму 10 тысяч рублей.
— Дом стоит на расстоянии полутора метра от границы с нашим участком, а решение суда было, что дом должен находится на расстоянии трех метров. Сначала, когда Храбров его строил, он говорил, что это будет баня. А еще из-за того, что у него дом стоит близко к границе с нашим участком, мы теперь по нормам отступа не можем построить свой дом. Храбров грозил, что подаст на нас в суд, если мы начнем строительство, — сообщила Ираида Сукоян.
Женщина рассказала, что после подачи иска Храбров снял все объявления о продаже участка, поставил на крышу снегозадержатель и принес в суд проект дома, где помещения были обозначены, как турецкая парная, финская парная, соляная пещера и так далее — как некий банный комплекс.
В судебной экспертизе, копия которой имеется в редакции НГС, говорится: «Строение с кадастровым номером 54:19:162516:476 (дом Храброва. — Прим. ред.) создает собственнику земельного участка
— Судебная экспертиза показала, что отступы не соблюдены. И второй важный момент: эксперты определили, что функциональное назначение здания соответствует жилому, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом НГС юрист Вавилихин.
Решение суда о переносе дома в законную силу пока не вступило, а предприниматель Храбров имеет законное право подать апелляцию в высшую инстанцию. Корреспондент НГС дозвонился до Андрея Храброва и представился, но тот сообщил, что ничего не слышит, а дальнейшие звонки просто сбрасывал.
Ранее НГС рассказывал о конфликтах предпринимателя Храброва, происходивших и с этой же семьей, и с бывшим председателем садового общества «Цитолог», которого предприниматель избил, и с приобретением четырех земельных участков, расположенных на федеральной земле, законность чего сейчас тоже рассматривается в суде.