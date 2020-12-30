Новосибирский суд обязал бизнесмена сдвинуть дом, который мешал соседям

Новосибирский районный суд обязал предпринимателя Андрея Храброва перенести свой кирпичный дом в СНТ «Цитолог» на 1,5 метра, чтобы расстояние от забора соседей, многодетной семьи Громилиных-Сукоян, составляло 3 метра. Это необходимо сделать в течение полугода.



Дело обозначено в картотеке на сайте суда с пометкой: «Иск удовлетворен».



Юрист Антон Вавилихин, представляющий в суде интересы многодетной семьи, пояснил: главный вопрос иска в том, что дом Храброва построен с нарушением градостроительных норм и препятствует теперь строительству дома на участке соседей.