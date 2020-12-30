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Новосибирский суд обязал бизнесмена сдвинуть дом, который мешал соседям

Владельцу здания отвели на исполнение решения полгода

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Дом предпринимателя Андрея Храброва построили так близко к участку многодетной семьи, что весной сошедший с крыши снег разрушил теплицу соседей

Дом предпринимателя Андрея Храброва построили так близко к участку многодетной семьи, что весной сошедший с крыши снег разрушил теплицу соседей

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Новосибирский районный суд обязал предпринимателя Андрея Храброва перенести свой кирпичный дом в СНТ «Цитолог» на 1,5 метра, чтобы расстояние от забора соседей, многодетной семьи Громилиных-Сукоян, составляло 3 метра. Это необходимо сделать в течение полугода.

Дело обозначено в картотеке на сайте суда с пометкой: «Иск удовлетворен».

Юрист Антон Вавилихин, представляющий в суде интересы многодетной семьи, пояснил: главный вопрос иска в том, что дом Храброва построен с нарушением градостроительных норм и препятствует теперь строительству дома на участке соседей.

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— Здание изначально построено с небольшим отступом от границы участка многодетной семьи. Оно построено заведомо ближе, чем необходимо для жилых зданий. Эта постройка зарегистрирована была как жилая. И продавалась. Были объявления о продаже указанного строения. Но после подачи иска здание было переведено в нежилое. Так как у нежилого отступы от границ меньше, — рассказал корреспонденту НГС юрист Антон Вавилихин.

Как рассказала мать многодетной семьи Ираида Сукоян, конфликт с Храбровым по этому поводу длился почти два года. Дом, построенный на расстоянии примерно 1,5 метра от участка многодетной семьи, создавал определенную опасность: весной с его крыши съезжал на соседний участок снег, рассказала Сукоян. Она говорит, что однажды так была раздавлена ее теплица, а в другой раз лавина снега сошла в нескольких метрах от места, где полчаса назад играл ее ребенок. В иске Храброву также была предъявлена претензия за поломанную теплицу на сумму 10 тысяч рублей.

— Дом стоит на расстоянии полутора метра от границы с нашим участком, а решение суда было, что дом должен находится на расстоянии трех метров. Сначала, когда Храбров его строил, он говорил, что это будет баня. А еще из-за того, что у него дом стоит близко к границе с нашим участком, мы теперь по нормам отступа не можем построить свой дом. Храбров грозил, что подаст на нас в суд, если мы начнем строительство, — сообщила Ираида Сукоян.

Женщина рассказала, что после подачи иска Храбров снял все объявления о продаже участка, поставил на крышу снегозадержатель и принес в суд проект дома, где помещения были обозначены, как турецкая парная, финская парная, соляная пещера и так далее — как некий банный комплекс.

План-схема, которую Андрей Храбров представил в суд как доказательство, что его здание — это баня

План-схема, которую Андрей Храбров представил в суд как доказательство, что его здание — это баня

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В судебной экспертизе, копия которой имеется в редакции НГС, говорится: «Строение с кадастровым номером 54:19:162516:476 (дом Храброва. — Прим. ред.) создает собственнику земельного участка № 146 (участок многодетной семьи. — Прим. ред.) препятствование в пользовании своим земельным участком в части затенения его участка во второй половине дня, а также лишая его права постройки жилого дома на своем участке. Наиболее оптимальным способом устранения нарушений, допущенных при строительстве жилого дома, является перенос объекта капитального строительства расстояние не менее 3 метров от границ соседнего земельного участка».

— Судебная экспертиза показала, что отступы не соблюдены. И второй важный момент: эксперты определили, что функциональное назначение здания соответствует жилому, — подчеркнул в разговоре с корреспондентом НГС юрист Вавилихин.

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На фото видно, насколько близко от забора с соседями стоит дом

На фото видно, насколько близко от забора с соседями стоит дом

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Решение суда о переносе дома в законную силу пока не вступило, а предприниматель Храбров имеет законное право подать апелляцию в высшую инстанцию. Корреспондент НГС дозвонился до Андрея Храброва и представился, но тот сообщил, что ничего не слышит, а дальнейшие звонки просто сбрасывал.

Ранее НГС рассказывал о конфликтах предпринимателя Храброва, происходивших и с этой же семьей, и с бывшим председателем садового общества «Цитолог», которого предприниматель избил, и с приобретением четырех земельных участков, расположенных на федеральной земле, законность чего сейчас тоже рассматривается в суде.

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СНТдачные войнысуд
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