Новосибирец из ревности залез в чужую квартиру через окно и избил до смерти двух мужчин

В Новосибирске двое мужчин до смерти избили знакомых
Преступление произошло 14 августа в Ленинском районе — двое местных жителей залезли в чужую квартиру через окно и избили до смерти находившихся там людей. Один из пострадавших умер от полученных травм на месте, второй скончался через два дня в больнице. Причиной конфликта оказалась ревность.
Один из подозреваемых на видео признался, как они с другом напали на компанию.
— По версии следствия, ночью 14 августа в одной из квартир по улице Восточный поселок четверо мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки. Через некоторое время в окно влезли двое подозреваемых, один из которых на почве ревности, а другой совместно с последним начали избивать подручными средствами мужчин, находившихся в компании их знакомой, — рассказали в СК.
Подозреваемых задержали сразу же после драки.
Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Ранее в Новосибирске был найден мертвым 37-летний житель деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня.