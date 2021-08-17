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Новосибирец из ревности залез в чужую квартиру через окно и избил до смерти двух мужчин

Публикуем видео с признанием

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Нападавшие залезли через окно

Нападавшие залезли через окно

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В Новосибирске двое мужчин до смерти избили знакомых

Преступление произошло 14 августа в Ленинском районе — двое местных жителей залезли в чужую квартиру через окно и избили до смерти находившихся там людей. Один из пострадавших умер от полученных травм на месте, второй скончался через два дня в больнице. Причиной конфликта оказалась ревность.

Один из подозреваемых на видео признался, как они с другом напали на компанию.

— По версии следствия, ночью 14 августа в одной из квартир по улице Восточный поселок четверо мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки. Через некоторое время в окно влезли двое подозреваемых, один из которых на почве ревности, а другой совместно с последним начали избивать подручными средствами мужчин, находившихся в компании их знакомой, — рассказали в СК.

Подозреваемых задержали сразу же после драки.

Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее в Новосибирске был найден мертвым 37-летний житель деревни Издревая Андрей Тырышкин, которого волонтеры и полиция разыскивали с 19 июня.

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дракаревностьубийство
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