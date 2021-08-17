Новосибирец из ревности залез в чужую квартиру через окно и избил до смерти двух мужчин

Преступление произошло 14 августа в Ленинском районе — двое местных жителей залезли в чужую квартиру через окно и избили до смерти находившихся там людей. Один из пострадавших умер от полученных травм на месте, второй скончался через два дня в больнице. Причиной конфликта оказалась ревность.

Один из подозреваемых на видео признался, как они с другом напали на компанию.

