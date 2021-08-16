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«Это сведение личных счетов»: суд вынес приговор ОПГ, которая добывала в озерах уникальный продукт

На скамье подсудимых оказались семь человек. Они продолжают настаивать, что их оговорили

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Дело по незаконной добыче яиц (цист) рачков длилось пять лет

Дело по незаконной добыче яиц (цист) рачков длилось пять лет

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В Новосибирске осудили незаконных добытчиков биоресурсов из озер

Советский районный суд вынес приговор по делу семерых человек, которых обвинили в создании преступной группировки и незаконном вылове в озерах Новосибирской области особо ценных цист рачков артемии.

Цисты (яйца) рачка артемии — уникальный продукт. Они богаты хитозаном, белками, жирами, аминокислотами, нуклеиновыми и жирными кислотами. Это высококачественный корм для рыб, креветок, крабов, омаров, разводимых на рыбоводных фермах. Цисты долгое время могут храниться в замороженном виде, а после разморозки из них вылупляются рачки. Цисты применяются также в косметологии и фармакологии. Цена за килограмм может доходить до 80 евро за килограмм. В конце 2019 года Минсельхоз России включил цисты артемии в перечень особо ценных видов водных биоресурсов.

— Следствие обвиняло пятерых человек по 256-й статье УК России «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им вменялось совершение преступления в составе ОПГ и ущерб, причиненный в размере 22 миллионов рублей. За незаконный вылов цист рачков артемии в озерах Новосибирской области, — пояснила адвокат Яна Мигачёва, защищающая одного из обвиняемых — Романа Мельниченко.

По этому делу, по словам защитника, привлекались еще двое человек, которые заключили досудебное соглашение. Этим двум суд присудил вернуть государству 22 миллиона рублей и дал каждому по 2 года условного наказания.

— Эти же пятеро боролись до последнего. Дать им могли довольно много. Дело неоднократно возвращалось. Всё длилось 5 лет. В результате судья объявила ущерб в размере 5 миллионов на всех и убрала формулировку ОПГ. Каждого осудили на 2 года условно. Но моему Мельниченко дали 2 года реальных, потому что облсуд признал рецидив и назначил особый режим отбывания, — заметила Мигачёва.

Некоторые из осужденных действительно официально занимались бизнесом, связанным с артемией. На период следствия цисты рачков были переданы на хранение фирме, которая считается конкурентом одной из осужденных — Алены Корчугановой. Правда, в период судебного процесса, по словам Яны Мигачёвой, хранители рачков объявили, что живность погибла.

Роман Мельниченко вину не признает. Мужчина утверждает, что всё является оговором. Защита заявляла об этом в суде. Мельниченко настаивает, что даже не знаком с некоторыми участниками процесса: по отношению к нему этот процесс — сведение личных счетов человеком, который выступил в суде в качестве свидетеля, а по отношению к Корчугановой — рейдерская атака конкурентов.

Все семеро осужденных, по информации Яны Мигачёвой, планируют подавать апелляцию.

В конце декабря 2019 года НГС рассказал о голодовке Романа Мельниченко и его обвинении сотрудника новосибирского СИЗО в вымогательстве.

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ОПГнезаконный вылов раковсудохрана биоресурсов
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