«Это сведение личных счетов»: суд вынес приговор ОПГ, которая добывала в озерах уникальный продукт

Роман Мельниченко вину не признает. Мужчина утверждает, что всё является оговором. Защита заявляла об этом в суде. Мельниченко настаивает, что даже не знаком с некоторыми участниками процесса: по отношению к нему этот процесс — сведение личных счетов человеком, который выступил в суде в качестве свидетеля, а по отношению к Корчугановой — рейдерская атака конкурентов.



Все семеро осужденных, по информации Яны Мигачёвой, планируют подавать апелляцию.



В конце декабря 2019 года НГС рассказал о голодовке Романа Мельниченко и его обвинении сотрудника новосибирского СИЗО в вымогательстве.

