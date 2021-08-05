Заключенного осудили за пропаганду терроризма в новосибирской колонии

Суд назначил еще одно наказание заключенному, который занимался пропагандой терроризма в новосибирской колонии. В 2015 году Джамшед Файзалиев был осужден Тимирязевским районным судом г. Москвы за разбой.
— Установлено, что отбывающий наказание в ИК-2 в Новосибирской области пытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку в исправительной колонии, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. — Среди окружения он вел агитационную деятельность по распространению радикального ислама, пропагандировал необходимость выезда на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, одобрял и поддерживал действия террористов в отношении сбитого российского военного летчика.
Джамшед Файзалиев был осужден по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание и пропаганда террористической деятельности). Свою вину он признал и раскаялся.
— 1-м Восточным окружным военным судом Файзалиев признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к лишению свободы на 3 года. С учетом ранее вынесенного судом неотбытого срока ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в ведомстве.
В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска на закрытом судебном заседании выбрал меру пресечения для гражданина Узбекистана, который подозревается в финансировании терроризма.
В феврале этого года УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).