5 августа четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 72.79
eur 86.41
Тема дняКак живут рядом с гигантской свалкой (впечатляет)

Все новости

Все новости

Заключенного осудили за пропаганду терроризма в новосибирской колонии

Мужчина теперь проведет в колонии строгого режима 5 лет

2 512
29Обсудить

Поделиться

Джамшед Файзалиев ранее был осужден за разбой

Джамшед Файзалиев ранее был осужден за разбой

Поделиться

Суд назначил еще одно наказание заключенному, который занимался пропагандой терроризма в новосибирской колонии. В 2015 году Джамшед Файзалиев был осужден Тимирязевским районным судом г. Москвы за разбой.

— Установлено, что отбывающий наказание в ИК-2 в Новосибирской области пытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку в исправительной колонии, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. — Среди окружения он вел агитационную деятельность по распространению радикального ислама, пропагандировал необходимость выезда на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, одобрял и поддерживал действия террористов в отношении сбитого российского военного летчика.

Джамшед Файзалиев был осужден по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание и пропаганда террористической деятельности). Свою вину он признал и раскаялся.

— 1-м Восточным окружным военным судом Файзалиев признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к лишению свободы на 3 года. С учетом ранее вынесенного судом неотбытого срока ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — добавили в ведомстве.

В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска на закрытом судебном заседании выбрал меру пресечения для гражданина Узбекистана, который подозревается в финансировании терроризма.

В феврале этого года УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух членов межрегиональной ячейки террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад» (запрещена на территории РФ).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ФСБтерроризмпропаганда терроризма
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...