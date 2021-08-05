Заключенного осудили за пропаганду терроризма в новосибирской колонии

Суд назначил еще одно наказание заключенному, который занимался пропагандой терроризма в новосибирской колонии. В 2015 году Джамшед Файзалиев был осужден Тимирязевским районным судом г. Москвы за разбой.

— Установлено, что отбывающий наказание в ИК-2 в Новосибирской области пытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку в исправительной колонии, — рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области. — Среди окружения он вел агитационную деятельность по распространению радикального ислама, пропагандировал необходимость выезда на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, одобрял и поддерживал действия террористов в отношении сбитого российского военного летчика.