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Сибирячка рассказала на видео, как убила своего знакомого и спрятала его тело, — ролик с места преступления

Суд уже назначил наказание преступнице

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Обвиняемая нанесла погибшему минимум пять ударов ножом

Обвиняемая нанесла погибшему минимум пять ударов ножом

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Сибирячка получила срок за убийство знакомого, которого она спрятала в шкаф

Суд вынес обвинительный приговор 48-летней жительнице Новосибирска, которая в январе 2021 года убила своего знакомого. Она спрятала его тело в шкаф, чтобы скрыть преступление.

Следователи выяснили, что обвиняемая в день происшествия была пьяной в квартире Авиастроителей, 1/6 в Дзержинском районе. Она была в гостях у 60-летнего знакомого. Между ними возникла ссора, и женщина нанесла не менее пяти ударов в грудь и живот мужчины. Он скончался на месте.

Следственное управление СК РФ по НСО обнародовало видео с места преступления, на котором женщина рассказывает об убийстве и о том, как прятала тело.

— Не желая нести ответственность за совершенное преступление, а также с целью сокрытия его следов она замыла следы крови на месте происшествия, а тело потерпевшего завернула в несколько слоев полиэтилена и замотала скотчем, после чего поместила его тело в шкаф, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

Сибирячка признала вину в преступлении. Суд признал ее виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). С учетом характеристики подсудимой и явки с повинной ей назначили наказание в виде восьми с половиной лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее на этой неделе стало известно, что следователи нашли подозреваемых в убийстве молодого парня, которое произошло в 2014 году. Один из подозреваемых рассказал на видео, как всё было.

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Дзержинский районСледственный комитетприговорубийствосуд
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