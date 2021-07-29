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Потасовка на площади Маркса: очевидцы заявляют о стрельбе, полиция ведет проверку

Участников конфликта сейчас ищут

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Одного из участников конфликта затащили в машину

Одного из участников конфликта затащили в машину

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Новосибирская полиция проверит информацию о стрельбе на площади Маркса

Вечером 27 июля в Новосибирске на остановке «Кристалл» у площади Маркса заметили конфликт нескольких молодых людей. По словам очевидца, на месте была стрельба.

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, пострадавшее лицо и причастные к противоправным действиям граждане, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

О выстрелах сообщают в группе «Инцидент Новосибирск»

— Выстрел был из машины «Мерседес» в парня на остановке. Между ними был какой-то конфликт. Не успела заснять момент, когда был выстрел, — говорит свидетельница, снявшая видео. На ее ролик попало, как несколько людей стоят рядом с автомобилем, а потом волокут человека в салон.

Накануне в Новосибирске мужчина покончил с собой в стрелковом клубе. Это произошло во время тренировки. НГС выяснил, что известно о погибшем.

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конфликтплощадь Марксаполициястрельба«Мерседес»
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