Охотоведов обвинили в краже кислородных баллонов из реанимации. Но всё не так однозначно

В Минздраве опровергли кражу кислородных баллонов из Убинской ЦРБ
Охотоведов из Новосибирской области обвинили в краже кислородных баллонов из реанимации убинской больницы. Такую информацию распространил местный житель и общественник Михаил Кондрюков. По его данным, баллоны брали, чтобы нарезать рельсы, которые также были украдены. В Минздраве Новосибирской области сегодня опровергли информацию о том, что баллоны пропадали из медучреждения.
Как сообщает общественник Михаил Кондрюков, вызов о краже рельсов в ОП «Убинское» поступил
При этом на запрос НГС в пресс-службе Минздрава ответили, что кислородные баллоны из Убинской ЦРБ не пропадали.
— По информации, предоставленной главным врачом Убинской ЦРБ Ольгой Босхомжиевой, данная информация не соответствует действительности. С учетом особенностей работы централизованной системы подачи медицинских газов в больнице кислородные баллоны всегда находятся под контролем дежурной смены. При поставке кислорода с завода пустые баллоны меняют на полные один к одному. Пропажи кислородных баллонов в Убинской ЦРБ не зафиксировано, — уточнили в Минздраве Новосибирской области.
По информации от Михаила Кондрюкова, уголовное дело из-за кражи рельсов возбуждено не было, а рельсы были возвращены собственнику.
— Жители Убинского района в социальных сетях обратились к прокурору района Кондрашеву и руководству МВД с требованием провести проверку и наказать виновных, — пишет Кондрюков. В разговоре с НГС Кондрашев отметил, что охотовед не планировал красть баллоны, он хотел только использовать кислород и вернуть их уже пустыми.
Сегодня, 27 июля, корреспонденту НГС сообщили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела решили отменить:
— 14 июня 2021 в отдел полиции «Убинское» МВД России поступило сообщение от местной жительницы о краже рельсов на территории одного из населенных пунктов, расположенных на территории Убинского района. В ходе проведения проверки сотрудником полиции установлен гражданин, который пояснил, что имущество он забрал, предположив, что рельсы являются бесхозными. По совокупности собранных материалов был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, утвержденный надзорными органами. В связи с публикациями в СМИ руководством территориального органа принято решение подготовки ходатайства об отмене постановления в отказе возбуждения уголовного дела и направлении на дополнительную проверку.
При этом в полиции не комментируют информацию о пропаже баллонов.
Телефонов заказника, где работают охотоведы, и владельцев рельсов нет в открытом доступе. Одному их охотоведов корреспондент НГС написал в соцсетях, на момент публикации ответа не поступило.
В конце марта 2021 года НГС рассказывал, что новосибирца обвинили в краже электричества на 70 тысяч. Экспертиза показала, что виноваты странные пломбы.