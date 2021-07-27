Охотоведов обвинили в краже кислородных баллонов из реанимации. Но всё не так однозначно

Охотоведов из Новосибирской области обвинили в краже кислородных баллонов из реанимации убинской больницы. Такую информацию распространил местный житель и общественник Михаил Кондрюков. По его данным, баллоны брали, чтобы нарезать рельсы, которые также были украдены. В Минздраве Новосибирской области сегодня опровергли информацию о том, что баллоны пропадали из медучреждения.

Как сообщает общественник Михаил Кондрюков, вызов о краже рельсов в ОП «Убинское» поступил 10 июня . Рельсы были украдены со склада СПК «Колмаковский». По подозрению в краже рельсов задержали двух местных охотоведов — отца и сына. А перед задержанием они пытались скрыться на автомобилях. При этом сын подрабатывал в Убинской ЦРБ.