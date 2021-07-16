Замначальника отдела полиции пойдет под суд из-за взятки — за покровительство он взял деньги и новогоднюю елку

В НСО полицейский пойдет под суд из-за взятки деньгами и новогодней елки
В Новосибирской области заместитель начальника одного из отделений полиции пойдет под суд из-за взяток. По версии следствия, он брал деньги от незаконного предпринимателя за покровительство.
Полицейского задержали 3 января 2021 года, когда он взял 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. Против него возбудили уголовное дело по
— На период предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично, — объяснили в Следственном комитете.
Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский районный суд.
На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет Новосибирской области во второй раз прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя региональной ГИБДД Сергея Штельмаха с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления».