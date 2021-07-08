Следователи второй раз прекратили уголовное дело в отношении экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха

Следственный комитет Новосибирской области во второй раз прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя региональной ГИБДД Сергея Штельмаха с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления». Об этом сообщает Коммерсант-Сибирь, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Дело по
В конце 2019-го дело в отношении полковника прекратили за «отсутствием состава преступления».
Однако в августе 2020 года дело было возобновлено по распоряжению Центрального аппарата СК, посчитавшего ранее проведенное расследование неполным.
На момент публикации НГС не удалось дозвониться до Сергея Штельмаха — он не взял трубку.
Следственный комитет по НСО не смог оперативно предоставить комментарий, сославшись на мероприятия, которые у них проходят.
Сразу после скандального увольнения из правоохранительных органов Штельмаха НГС рассказывал о причинах его отставки и о том, что стало с ведомством при нём.