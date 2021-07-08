8 июля четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 74.06
eur 87.56
Тема дняОт коронавируса умер основатель Academ.org

Все новости

Все новости

Следователи второй раз прекратили уголовное дело в отношении экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха

Его обвиняли в выдаче пропусков-«вездеходов» на автомобили и удостоверения советника

1 670
21Обсудить

Поделиться

Уголовное дело в отношении бывшего начальника областной ГИБДД закрыли во второй раз

Уголовное дело в отношении бывшего начальника областной ГИБДД закрыли во второй раз

Поделиться

Следственный комитет Новосибирской области во второй раз прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя региональной ГИБДД Сергея Штельмаха с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления». Об этом сообщает Коммерсант-Сибирь, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении главы областной ГИБДД возбудили в марте 2019 года. По версии следствия, Штельмах незаконно выдал шесть пропусков-«вездеходов» на автомобили и удостоверения советника главного инспектора безопасности дорожного движения. Владельцев этих пропусков не имели право проверять и привлекать к ответственности, в том числе и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В конце 2019-го дело в отношении полковника прекратили за «отсутствием состава преступления».

Однако в августе 2020 года дело было возобновлено по распоряжению Центрального аппарата СК, посчитавшего ранее проведенное расследование неполным.

На момент публикации НГС не удалось дозвониться до Сергея Штельмаха — он не взял трубку.

Следственный комитет по НСО не смог оперативно предоставить комментарий, сославшись на мероприятия, которые у них проходят.

Сразу после скандального увольнения из правоохранительных органов Штельмаха НГС рассказывал о причинах его отставки и о том, что стало с ведомством при нём.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДД Новосибирской областидело Штельмахапревышение должностных полномочийсуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...