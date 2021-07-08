Следователи второй раз прекратили уголовное дело в отношении экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха

Следственный комитет Новосибирской области во второй раз прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя региональной ГИБДД Сергея Штельмаха с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления». Об этом сообщает Коммерсант-Сибирь, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.



Дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении главы областной ГИБДД возбудили в марте 2019 года. По версии следствия, Штельмах незаконно выдал шесть пропусков-«вездеходов» на автомобили и удостоверения советника главного инспектора безопасности дорожного движения. Владельцев этих пропусков не имели право проверять и привлекать к ответственности, в том числе и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

