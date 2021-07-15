Новосибирец попался на продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей

В Новосибирске 31-летний житель Ленинского района попался на изготовлении и продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей — против него возбуждено уголовное дело.
— Поддельные справки злоумышленник изготавливал в съемной квартире, которая использовалась в качестве офиса. Фальшивые документы он печатал на принтере, на справки ставил поддельные печати государственных медучреждений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Объявления о своих услугах безработный мужчина размещал в интернете — цена за сертификат начиналась от 800 рублей. Поддельные ПЦР-тесты он передавал либо лично в руки клиенту, либо пересылал в электронном виде.
В ходе обыска в съемной квартире мужчины были изъяты системный блок (на котором изготавливались справки), мобильный телефон, около 150 тысяч рублей, 123 печати и 33 шаблона для изготовления печатных форм, а также 1939 справок, имеющих признаки подделки и содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
На прошлой неделе новосибирская полиция начала проводить проверки из-за поддельных сертификатов о вакцинации, справок ПЦР, об антителах и о медотводе. Этим занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.
Также на выходных полиция Новосибирской области распространила сообщение о том, что граждане, покупающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против