Новосибирец попался на продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей

В Новосибирске 31-летний житель Ленинского района попался на изготовлении и продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей — против него возбуждено уголовное дело.



— Поддельные справки злоумышленник изготавливал в съемной квартире, которая использовалась в качестве офиса. Фальшивые документы он печатал на принтере, на справки ставил поддельные печати государственных медучреждений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Объявления о своих услугах безработный мужчина размещал в интернете — цена за сертификат начиналась от 800 рублей. Поддельные ПЦР-тесты он передавал либо лично в руки клиенту, либо пересылал в электронном виде.