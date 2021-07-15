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Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

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Новосибирец попался на продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело

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Поддельные ПЦР-тесты мужчина продавал в бумажном и электронном виде

Поддельные ПЦР-тесты мужчина продавал в бумажном и электронном виде

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В Новосибирске 31-летний житель Ленинского района попался на изготовлении и продаже поддельных ПЦР-тестов за 800 рублей — против него возбуждено уголовное дело.

— Поддельные справки злоумышленник изготавливал в съемной квартире, которая использовалась в качестве офиса. Фальшивые документы он печатал на принтере, на справки ставил поддельные печати государственных медучреждений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Объявления о своих услугах безработный мужчина размещал в интернете — цена за сертификат начиналась от 800 рублей. Поддельные ПЦР-тесты он передавал либо лично в руки клиенту, либо пересылал в электронном виде.

В ходе обыска в съемной квартире мужчины были изъяты системный блок (на котором изготавливались справки), мобильный телефон, около 150 тысяч рублей, 123 печати и 33 шаблона для изготовления печатных форм, а также 1939 справок, имеющих признаки подделки и содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На прошлой неделе новосибирская полиция начала проводить проверки из-за поддельных сертификатов о вакцинации, справок ПЦР, об антителах и о медотводе. Этим занимается управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

Также на выходных полиция Новосибирской области распространила сообщение о том, что граждане, покупающие поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, рискуют попасть под уголовную ответственность.

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