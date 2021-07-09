Суд продлил арест обвиняемому в убийстве новосибирского экс-депутата Ивана Митряшина

Новосибирца, избившего до смерти экс-депутата Ивана Митряшина, оставили под стражей
Новосибирский районный суд продлил срок содержания под стражей Александру Данилову, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть бывшего депутата Горсовета Ивана Митряшина. Ранее суд арестовал Александра Данилова на два месяца — до 11 июля.
— Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской области от 7 июля 2021 года продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Данилова А. Н. на один месяц, то есть до 11 августа 2021 года, — сообщили в суде.
Новосибирские следователи установили, что в вечернее время мужчины распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт. Данилов нанес Митряшину удары руками и ножом, в результате чего экс-депутат скончался в больнице.
О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже в Следственном комитете рассказали, что Митряшин был в гостях у 50-летнего знакомого в дачном сообществе «Бердский перекат». Мужчины поссорились, и хозяин дома нанес пострадавшему удары по голове, туловищу и ногам. Ивану Митряшину вызвали скорую, но он скончался в больнице от полученных травм.
Соседи и знакомые Александра Данилова охарактеризовали его как спокойного и неконфликтного человека.
— Не употреблял, по крайней мере, я никогда его не видел нетрезвым. Хозяйственный. Насаждения у забора садил, цветочки. Везде чистенько. И жена Оксана еще… И еще пожилой мужчина, но чей он отец, не подскажу. Странно, вообще странно… Если честно, на него бы я не подумал вообще. Чем он (Александр Данилов. — Прим. ред.) занимался — не скажу, не интересовался. У нас многие где-то зарабатывают деньги, но не говорят, каким образом. В душу я не лез, а сам он не распространялся, — описывал Данилова председатель правления ДНП «Бердский перекат» Игорь Кшенский.
Корреспонденты НГС выяснили про задержанного по подозрению в убийстве и побывали в ДНП «Бердский перекат», где случилась трагедия. А также рассказали, чем занимался в последние годы Иван Митряшин и что произошло той ночью в загородном доме.