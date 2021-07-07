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В НСО отпустили под залог полицейского, обвиненного в пытках скотника электрошокером

Оперуполномоченный применил силу к потерпевшему из-за пропажи теленка

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Сотрудник полиции находился в СИЗО <nobr class="_">с 8 апреля</nobr>

Сотрудник полиции находился в СИЗО с 8 апреля

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В Карасуке отпустили из СИЗО под залог оперуполномоченного, которого обвиняют в пытках скотника.

— 2 июня 2021 года в отношении оперуполномоченного МО МВД России «Карасукский» Александрова В. Ю., которому органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, которому ранее, 8 апреля 2021 г., была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, избрана мера пресечения в виде залога, — говорится на сайте Карасукского районного суда.

Вечером 1 апреля 2021 года на ферме в селе Тычкино в Баганском районе пропал теленок. Владелец обратился за помощью в отдел полиции. По версии следствия, вечером того же дня в отделение полиции «Баганское» для проверки на причастность к хищению теленка доставили ранее работавшего скотника. Во время допроса полицейский применил к скотнику силу.

— В заявлении потерпевший указал, что к нему было применено спецсредство — электрошокер, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, — сообщали в СКР.

По результатам проверочных мероприятий и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились. На теле мужчины насчитали около 30 ожогов.

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