В НСО отпустили под залог полицейского, обвиненного в пытках скотника электрошокером

В Карасуке отпустили из СИЗО под залог оперуполномоченного, которого обвиняют в пытках скотника.
— 2 июня 2021 года в отношении оперуполномоченного МО МВД России «Карасукский» Александрова
Вечером 1 апреля 2021 года на ферме в селе Тычкино в Баганском районе пропал теленок. Владелец обратился за помощью в отдел полиции. По версии следствия, вечером того же дня в отделение полиции «Баганское» для проверки на причастность к хищению теленка доставили ранее работавшего скотника. Во время допроса полицейский применил к скотнику силу.
— В заявлении потерпевший указал, что к нему было применено спецсредство — электрошокер, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, — сообщали в СКР.
По результатам проверочных мероприятий и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились. На теле мужчины насчитали около 30 ожогов.