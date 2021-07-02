2 июля пятница
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 72.91
eur 86.41
Тема дняНаши в Турции: первые кадры с открытого курорта

Все новости

Все новости

В квартире на улице Есенина в Новосибирске нашли мертвым молодого мужчину

Перед этим спасатели вскрыли дверь в квартиру, которую никто не открывал

8 436
42Обсудить

Поделиться

Тело молодого человека нашли в одной из квартир по улице Есенина

Тело молодого человека нашли в одной из квартир по улице Есенина

Поделиться

Сегодня ранним утром, 2 июля, в одной из квартир Дзержинского района был найден труп 21-летнего парня. Как говорится в сводке спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», чтобы попасть в жилье, пришлось взламывать дверь.

— Заблокирована дверь, молодой человек не открывает. Доступ родственников в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 2000 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — говорится в сообщении спасателей.

Корреспондент НГС обратился в Следственный комитет за подробностями происшествия, на момент публикации новости ответ не поступил.

Вчера, 1 июля, из квартиры по улице Высоцкого выпал мужчина средних лет. От полученных травм он скончался на месте.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

смертьтруп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...