В квартире на улице Есенина в Новосибирске нашли мертвым молодого мужчину

Сегодня ранним утром, 2 июля, в одной из квартир Дзержинского района был найден труп 21-летнего парня. Как говорится в сводке спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте», чтобы попасть в жилье, пришлось взламывать дверь.
— Заблокирована дверь, молодой человек не открывает. Доступ родственников в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 2000 года рождения без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — говорится в сообщении спасателей.
Корреспондент НГС обратился в Следственный комитет за подробностями происшествия, на момент публикации новости ответ не поступил.
Вчера, 1 июля, из квартиры по улице Высоцкого выпал мужчина средних лет. От полученных травм он скончался на месте.