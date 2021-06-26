Следственный комитет возбудил сразу восемь уголовных дел против новосибирских чиновников

В Новосибирской области возбуждено еще восемь уголовных дел по поводу хищения бюджетных средств, выделенных по нацпроекту на строительство детских садов.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете Российской Федерации по Новосибирской области, дела возбуждены в рамках расследования в отношении директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства», обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).