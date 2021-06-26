Следственный комитет возбудил сразу восемь уголовных дел против новосибирских чиновников

В Новосибирской области возбуждено еще восемь уголовных дел по поводу хищения бюджетных средств, выделенных по нацпроекту на строительство детских садов.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете Российской Федерации по Новосибирской области, дела возбуждены в рамках расследования в отношении директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства», обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как считают следователи, в 2020 году директор МКУ «УКС» (речь идет о Константине Головине, он арестован еще в феврале этого года — НГС) с помощью подконтрольной фирмы подготовил фиктивные документы и принял по ним работы по водопонижению на сумму свыше 5 миллионов рублей. По другому эпизоду (уже с реальной фирмой) злоумышленники оформили выделение 6,7 миллиона рублей. Как установило следствие, в обоих случаях работы никем не производились, но деньги из бюджета были выплачены.
Сейчас в отношении директора МКУ «УКС» возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, в значительном размере.
Следствием установлено также, что с 2018 по 2020 год директор МКУ «УКС» требовал от руководителей подрядных строительных организаций, с которыми у МКУ «УКС» были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета на оказание услуг общественного питания в ресторане для него и иных работников МКУ «УКС» при проведении профессиональных праздников (День строителя) и иных корпоративных мероприятий.
Руководители подрядных организаций, осознавая, что директор МКУ «УКС» может дать указания о принятии работ в рамках заключенных контрактов либо по надуманным основаниям отказать в их принятии, а также содействовать в заключении новых муниципальных контрактов, производили оплату на расчетный счет предприятия общественного питания, сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.
Константин Головин стал главой Управления капитального строительства в 2015 году. В 2020 году его месячная зарплата составляла почти 125 тысяч рублей.