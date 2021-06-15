Стать преступником за гаджет с «Алиэкспресса»: как «шпионские» штучки приводят к реальным уголовным делам

В конце мая в редакцию NGS24.RU обратился красноярец, который попросил разместить его публичные извинения перед горожанами за нарушение закона. Он стал фигурантом уголовного дела, когда купил на «Алиэкспрессе» настольные часы со встроенной скрытой камерой и попытался их перепродать на «Авито». Говорит, что не знал про запрет на оборот подобных гаджетов.
Такие истории регулярно случаются по всей стране. В большинстве случаев люди также просто не в курсе, что нарушают закон, но он неумолим. Корреспондентка Мария Антюшева ознакомилась с самыми типичными решениями судов по таким делам, поговорила с юристами и правоохранителями, чтобы понять, за что можно подпасть под статью о незаконных гаджетах и как этого избежать.
За что можно сесть?
Константину 26 лет, и он обычный слесарь. Недавно он решил подзаработать: купил на «Алиэкспрессе» настольные часы со встроенной видеокамерой за 1 900 рублей, а потом выставил их на «Авито» и «Юле» за 4 000. Вскоре по объявлению позвонили. Покупатель приехал к дому Константина, парень вышел и сел к нему в машину.
— Я рассказал ему все по камере, он отдал мне деньги. Только я деньги в карман положил — открывается дверь машины, мне показывают удостоверение. Оказалось, это была контрольная закупка, — сожалеет Константин. Сейчас он ожидает суда.
Примерно так и выглядит типичное дело по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Настольные часы не единственный гаджет, за продажу которого могут возбудить уголовное дело. Пробежимся по другим вариантам — в делах на сайтах красноярских судов их достаточно.
Наручные часы
Однажды россиянин Е***ов купил за 4 200 рублей на «Авито» наручные часы со встроенной камерой и диктофоном для «обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи». Лет семь мужчина благополучно носил их, но в 2018 году решил продать на том же сайте за 3 000 рублей.
На объявление под видом покупателя откликнулся оперуполномоченный ФСБ. На следующий день они с Е***овым встретились на парковке перед одним из торговых центров на Дубровинского. Покупка состоялась — следом возбудили дело.
Суд учел раскаяния и публичные извинения парня и присудил ему штраф — 15 тысяч рублей.
Скрытый диктофон
Сибиряк Р*******ов заподозрил подругу в неверности и купил в интернете устройство для скрытой аудиозаписи за 3 490 рублей. Использовал ли мужчина его по назначению, неизвестно, но почти год спустя, в июле 2019 года, он выставил гаджет на продажу в интернете за 3 500 рублей.
30 июля ему под видом покупателя позвонил старший оперуполномоченный отдела «К» Главного управления МВД по Красноярскому краю (этот отдел чаще всего занимается контрольными закупками запрещенных гаджетов). На следующий день — встреча, покупка, уголовное дело.
Суд принял во внимание, что мужчина не судим, помогает больной маме-пенсионерке, занимается общественной деятельностью со студентами, и выписал штраф в 15 тысяч рублей.
Микрофон с трекером
Заниматься делами по статье 138.1 может, как ни странно, и транспортная полиция. Для этого нужно, чтобы преступление, связанное с гаджетом, произошло на территории, подконтрольной линейному управлению МВД: в порту, на вокзале, в самолете, на корабле.
Красноярец Р*****ов выставил на «Юле» два устройства. Одно размером 3 на 4 сантиметра, с функцией аудиозаписи и трекинга, то есть передачи информации о своем местонахождении по телефонной сети, оно стоило 2 000 рублей. Другое, 4 на 5 сантиметров, с функцией аудиозаписи, видеосъемки и трекинга, стоило 3 000. В объявлениях мужчина назвал их «GSM-трекер (прослушка)» и «Мини-камера (управление через СМС)».
В тот же день оба устройства у Р*****ова купил свидетель, присланный Сибирским линейным управлением МВД. Он назначил Р*****ову встречу на территории речного порта. Таким образом, преступление — сбыт гаджетов — произошло на территории транспортников.
Р*****ов признал вину, но публичных извинений не приносил. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.
Шариковая ручка
В апреле 2019 года гражданин Л***к получил в подарок от приятеля шариковую ручку со встроенной видеокамерой. В июне он выставил ее на «Ау» за 1 500 рублей. 1 июля ему под видом покупателя позвонил оперативник. Покупка — уголовное дело.
Суд учел положительные характеристики от соседей, отсутствие судимости и то, что мужчина живет с пожилыми родителями, которым нужны его уход и материальная помощь, поэтому не стал назначать денежного штрафа. Л***к получил ограничение свободы на год, это по сути та же условка — нельзя выезжать из населенного пункта и менять место жительства без разрешения, нужно отмечаться не реже раза в месяц.
Маячок для жены
Ревнивый муж Д****ин купил в интернет-магазине маячок для слежки за женой. Гаджет назывался «Мини GPS трекер А9 (FT04) зеленый» и стоил 3 590 рублей. Его функции — показывать передвижения человека и записывать звук всего, что происходит вокруг. Мужчина получил устройство через транспортную компанию и тайком подбросил жене в сумку. Как об этом узнали в ФСБ, можно только гадать. Известно, что чекисты изъяли гаджет у женщины по месту работы.
Судя по тому, что в деле нет потерпевшего, жена претензий высказывать не стала. Д****ин принес публичные извинения в СМИ и пожертвовал 5 000 рублей в детский благотворительный фонд. Суд обязал его заплатить штраф — еще 5 000.
Что за статья?
Всех героев этого текста привлекли по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Это приборы для скрытой аудио-, видео-, фотофиксации и записи геолокации. То есть эти гаджеты либо уже закамуфлированы подо что-то, либо предполагают камуфляж. Обычные смартфоны, диктофоны и авторегистраторы под статью не попадают именно потому, что по ним видно их назначение.
Защищать статья должна право граждан на неприкосновенность частной жизни, гарантированное статьями 23 и 24 Конституции РФ.
Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишения свободы.
Как рассказали нам в краевой прокуратуре, по этой статье в 2019 году только в Красноярском крае зарегистрировано 5 преступлений, в суд направлено 2 дела, в 2020-м — 13 преступлений, в суд попало 3 дела.
В целом по России статистика выглядит масштабнее, особенно так было в 2016–2018 годах: тогда по статье ежегодно осуждали от 150 до 230 человек, кто-то даже лишался свободы. Сейчас такие дела идут на спад, но они все еще существуют. Будьте аккуратны!
Почему люди попадаются?
Статья 138.1 появилась в 2011 году, но до сих пор не все о ней знают. К тому же в интернете полно российских магазинов, где открыто продают приборы для секретной слежки. Люди думают, что раз магазин продает, значит и частным лицам можно, значит все законно и проблем не будет. Это ошибка — проблемы будут.
Иногда прокуроры в регионах обращаются в суд с исками против онлайн-магазинов «шпионской» техники. Суд обычно велит заблокировать сайт. Но владелец может тут же заново открыть его по другому адресу.
Как объясняют юристы, привлечь к уголовной ответственности хозяев интернет-магазина сложно. Их надо как-то отыскать, а потом доказать их причастность к сайту. Зато легко найти обычного человека, покупающего что-то на «Алиэкспрессе» или продающего на «Авито», «Юле» и «Ау».
А такие пока не переводятся. Люди сравнивают цены на приборы в отечественных и китайских магазинах, и у многих появляется желание немножко подзаработать.
Адвокат Эльдар Шарафутдинов рассказал NGS24.RU, что в 2016–2017 годах прошел целый шквал дел по статье 138.1 УК РФ. Тогда народ начал массово закупаться всем подряд на китайских сайтах, в том числе и «шпионскими» гаджетами. Многих брали прямо при получении посылки. В результате к концу 2018 года пленум Верховного суда был вынужден выпустить отдельное постановление № 46 о том, как правильно судить таких граждан.
Было решено, что под статью не попадают люди, купившие прибор для бытовых нужд — для безопасности семьи или самого себя, для слежения за животными, для охраны имущества — и не имеющие цели нарушать чье-то конституционное право на неприкосновенность частной жизни. После этого дел по статье 138.1 стало меньше, но они не исчезли совсем.
Поднять раскрываемость
Был в практике Эльдара Шарафутдинова и редкий оправдательный приговор. Его подзащитный гулял с собакой, и она подобрала маленькую коробочку. Это был маячок. На корпусе значилось название модели. Мужчина без труда нашел такой же в интернете и увидел, что их продают в среднем по пять тысяч рублей. Он выставил свою находку за две тысячи. Что было дальше, вы уже поняли: контрольная закупка и уголовное дело.
— В суде мы стояли на том, что на корпусе была маркировка, показывающая назначение, поэтому прибор нельзя считать «шпионским». Суд дважды возвращал дело прокурору и наконец вынес оправдательный приговор. Но обычно люди в таких случаях просто боятся отстаивать свои права. Им говорят: «Если ты признаешь себя виновным, то отделаешься штрафом». Они начинают думать: «А ведь по этой статье можно реально сесть на несколько лет, зачем так рисковать, проще признаться и заплатить штраф», — говорит Шарафутдинов.
Другой возможный повод для оправдания описан в том же постановлении пленума Верховного суда — это «добросовестное заблуждение» относительно функций гаджета. Как уточняет адвокат Антон Колосов, это надо еще доказать, что у человека был умысел продать именно «шпионский гаджет», то есть пригодный для слежки, а не просто невинные настольные часы или видеокамеру маленького размера.
По мнению Шарафутдинова, как раз чтобы доказать умысел, оперативники во время контрольной закупки задают продавцу множество вопросов:
— Они специально провоцируют, спрашивают: «А это шпионское устройство? А его можно подложить кому-то и на большом расстоянии послушать?» Делают это, чтобы поднять статистику по раскрываемости. Потому что отдел по данным устройствам в полиции есть, а уголовных дел у него мало, — говорит адвокат.
Что можно, что нельзя
Мы обратились к правоохранителям с вопросом, как же все-таки разделить гаджеты на законные и незаконные. Оказалось, никак.
— Точного перечня запретных приборов не существует. В каждом конкретном случае решается индивидуально. Например, если кто-то носит на руке фитнес-браслет или цепляет на собаку маячок, то в этом нет состава преступления. Если он тот же прибор подбрасывает кому-то, чтобы следить за передвижениями человека, то есть состав, — сказали юристы.
Судя по сложившейся практике, ФСБ и МВД берут в разработку всё, что может сойти за шпионскую аппаратуру. После контрольной закупки проводят экспертизу, которая решает, что прибор пригоден для негласного получения информации. Затем Следком возбуждает уголовное дело. Дальше под лозунгом «не будем ломать человеку жизнь» фигуранту советуют признать вину, принести публичные извинения через СМИ, пожертвовать деньги на благотворительность, собрать положительные характеристики, после чего суд дает, как говорится, по минимуму. Человек счастлив, что избежал тюрьмы, а правоохранители получают галочку в послужной список за раскрытое преступление. Все довольны, все при деле.