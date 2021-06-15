Стать преступником за гаджет с «Алиэкспресса»: как «шпионские» штучки приводят к реальным уголовным делам

Адвокат Эльдар Шарафутдинов рассказал NGS24.RU, что в 2016–2017 годах прошел целый шквал дел по статье 138.1 УК РФ. Тогда народ начал массово закупаться всем подряд на китайских сайтах, в том числе и «шпионскими» гаджетами. Многих брали прямо при получении посылки. В результате к концу 2018 года пленум Верховного суда был вынужден выпустить отдельное постановление № 46 о том, как правильно судить таких граждан.



Было решено, что под статью не попадают люди, купившие прибор для бытовых нужд — для безопасности семьи или самого себя, для слежения за животными, для охраны имущества — и не имеющие цели нарушать чье-то конституционное право на неприкосновенность частной жизни. После этого дел по статье 138.1 стало меньше, но они не исчезли совсем.

Поднять раскрываемость

Был в практике Эльдара Шарафутдинова и редкий оправдательный приговор. Его подзащитный гулял с собакой, и она подобрала маленькую коробочку. Это был маячок. На корпусе значилось название модели. Мужчина без труда нашел такой же в интернете и увидел, что их продают в среднем по пять тысяч рублей. Он выставил свою находку за две тысячи. Что было дальше, вы уже поняли: контрольная закупка и уголовное дело.

— В суде мы стояли на том, что на корпусе была маркировка, показывающая назначение, поэтому прибор нельзя считать «шпионским». Суд дважды возвращал дело прокурору и наконец вынес оправдательный приговор. Но обычно люди в таких случаях просто боятся отстаивать свои права. Им говорят: «Если ты признаешь себя виновным, то отделаешься штрафом». Они начинают думать: «А ведь по этой статье можно реально сесть на несколько лет, зачем так рисковать, проще признаться и заплатить штраф», — говорит Шарафутдинов.

Другой возможный повод для оправдания описан в том же постановлении пленума Верховного суда — это «добросовестное заблуждение» относительно функций гаджета. Как уточняет адвокат Антон Колосов, это надо еще доказать, что у человека был умысел продать именно «шпионский гаджет», то есть пригодный для слежки, а не просто невинные настольные часы или видеокамеру маленького размера.

По мнению Шарафутдинова, как раз чтобы доказать умысел, оперативники во время контрольной закупки задают продавцу множество вопросов:

— Они специально провоцируют, спрашивают: «А это шпионское устройство? А его можно подложить кому-то и на большом расстоянии послушать?» Делают это, чтобы поднять статистику по раскрываемости. Потому что отдел по данным устройствам в полиции есть, а уголовных дел у него мало, — говорит адвокат.

Что можно, что нельзя

Мы обратились к правоохранителям с вопросом, как же все-таки разделить гаджеты на законные и незаконные. Оказалось, никак.

— Точного перечня запретных приборов не существует. В каждом конкретном случае решается индивидуально. Например, если кто-то носит на руке фитнес-браслет или цепляет на собаку маячок, то в этом нет состава преступления. Если он тот же прибор подбрасывает кому-то, чтобы следить за передвижениями человека, то есть состав, — сказали юристы.

Судя по сложившейся практике, ФСБ и МВД берут в разработку всё, что может сойти за шпионскую аппаратуру. После контрольной закупки проводят экспертизу, которая решает, что прибор пригоден для негласного получения информации. Затем Следком возбуждает уголовное дело. Дальше под лозунгом «не будем ломать человеку жизнь» фигуранту советуют признать вину, принести публичные извинения через СМИ, пожертвовать деньги на благотворительность, собрать положительные характеристики, после чего суд дает, как говорится, по минимуму. Человек счастлив, что избежал тюрьмы, а правоохранители получают галочку в послужной список за раскрытое преступление. Все довольны, все при деле.