Статусом «положенца» его наделил «вор в законе»: до суда дошло дело новосибирского криминального авторитета

В Новосибирский областной суд ушло дело Бай-Али Солтаханова по кличке Бай, которого новосибирские силовики задержали 6 января по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии ( ст. 210.1 УК РФ).



Следствием было установлено, что 36-летний житель Чечни Бай-Али Солтаханов с января 2020 года по январь 2021 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, сообщали по факту задержания в ГУ МВД по Новосибирской области.