Статусом «положенца» его наделил «вор в законе»: до суда дошло дело новосибирского криминального авторитета

В Новосибирский областной суд передали дело криминального авторитета Бая
В Новосибирский областной суд ушло дело Бай-Али Солтаханова по кличке Бай, которого новосибирские силовики задержали
Следствием было установлено, что
Ранее источники НГС сошлись во мнении, что Бай не был «вором в законе». Перед публикацией этого материала еще один собеседник НГС подтвердил, что у мужчины был другой статус, но тоже авторитетный для своей сферы.
— Бай-Али Солтаханов не является «вором в законе». Статусом «положенца Новосибирской области» его наделил криминальный авторитет Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский, который сам является «вором в законе» в криминальной иерархии, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, почти год на территории региона Бай организовывал и контролировал поступление денег в кассу «общака» и их расходование, контролировал соблюдение уголовно-воровских традиций в исправительных учреждениях Новосибирской области, применял санкции к нарушителям воровских норм, а также «разруливал» конфликты среди осужденных и представителей преступной среды «на воле».
Ранее НГС писал, что Бай-Али уже был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В определении суда сообщается, что банда была организована
В 2007 году Верховным судом Солтаханову назначили
Сейчас новое дело Солтаханова передано в Новосибирский областной суд — по инкриминируемой статье ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы и штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Летом 2019 года в Новосибирске судили трех криминальных авторитетов — Павла Брусенцева, известного в криминальных кругах как Паша Бешеный, Андрея Белевича и Юрия Иванина. Их обвиняли в вымогательстве.