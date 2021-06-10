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Статусом «положенца» его наделил «вор в законе»: до суда дошло дело новосибирского криминального авторитета

Баю грозит до 15 лет колонии и многомиллионный штраф

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Солтаханову грозит <nobr class="_">до 15 лет</nobr> лишения свободы за занятие высшего положения в преступном мире

Солтаханову грозит до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступном мире

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В Новосибирский областной суд передали дело криминального авторитета Бая

В Новосибирский областной суд ушло дело Бай-Али Солтаханова по кличке Бай, которого новосибирские силовики задержали 6 января по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Следствием было установлено, что 36-летний житель Чечни Бай-Али Солтаханов с января 2020 года по январь 2021 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области, сообщали по факту задержания в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее источники НГС сошлись во мнении, что Бай не был «вором в законе». Перед публикацией этого материала еще один собеседник НГС подтвердил, что у мужчины был другой статус, но тоже авторитетный для своей сферы.

— Бай-Али Солтаханов не является «вором в законе». Статусом «положенца Новосибирской области» его наделил криминальный авторитет Ахмед Домбаев по кличке Ахмед Шалинский, который сам является «вором в законе» в криминальной иерархии, — пояснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, почти год на территории региона Бай организовывал и контролировал поступление денег в кассу «общака» и их расходование, контролировал соблюдение уголовно-воровских традиций в исправительных учреждениях Новосибирской области, применял санкции к нарушителям воровских норм, а также «разруливал» конфликты среди осужденных и представителей преступной среды «на воле».

Ранее НГС писал, что Бай-Али уже был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В 2006 году Верховный суд Чечни приговорил Солтаханова к 14 годам колонии за бандитизм и 11 эпизодов разбоя с организованной группой. Вместе с Баем-Али по делу проходило еще 18 обвиняемых, в том числе бывшие сотрудники милиции и антитеррористического центра Чечни. Сам Солтаханов на момент совершения преступления был стажером в милиции.

В определении суда сообщается, что банда была организована в 2004 году бывшим сотрудником антитеррористического центра Чеченской Республики Исмаилом Акбузидовым. За два года, по версии следствия, банда совершила 31 нападение и одну кражу. Осужденных также обвинили в незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В 2007 году Верховным судом Солтаханову назначили 12 лет 10 месяцев лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-8 и летом 2018 года освободился.

Сейчас новое дело Солтаханова передано в Новосибирский областной суд — по инкриминируемой статье ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы и штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Летом 2019 года в Новосибирске судили трех криминальных авторитетов — Павла Брусенцева, известного в криминальных кругах как Паша Бешеный, Андрея Белевича и Юрия Иванина. Их обвиняли в вымогательстве.

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