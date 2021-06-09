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После смерти лаборантки в пожаре на Плотинной возбудили дело — какая версия есть у следователей

Женщина не смогла покинуть вовремя горящее здание

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Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

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В Новосибирске из-за гибели 31-летней лаборантки в пожаре возбудили дело

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины в пожаре в цеху на улице Плотинной. Здание загорелось вчера, 8 июня, около 10:00. Перед этим очевидцы слышали громкий взрыв.

— В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Личность женщины установлена. Это 31-летняя жительница Новосибирска, осуществляющая трудовую деятельность в указанном здании. Одной из приоритетных версий следствие рассматривает нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначена судебно-медицинская экспертиза.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В феврале в Октябрьском районе загорелся склад со спецтехникой — пожарным пришлось вызывать подкрепление.

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пожарпричинение смерти по неосторожностиуголовное дело
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