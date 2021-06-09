После смерти лаборантки в пожаре на Плотинной возбудили дело — какая версия есть у следователей

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины в пожаре в цеху на улице Плотинной. Здание загорелось вчера, 8 июня, около 10:00. Перед этим очевидцы слышали громкий взрыв.

— В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины с телесными повреждениями, полученными в результате термического воздействия. Личность женщины установлена. Это 31-летняя жительница Новосибирска, осуществляющая трудовую деятельность в указанном здании. Одной из приоритетных версий следствие рассматривает нарушение техники безопасности при обращении с химическими веществами, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.