У новосибирца безо всякого общения по телефону за 8 минут украли с банковской карты более 100 тысяч

Странное сообщение и звонок в банк



Новосибирец Сергей Русских 1 мая был за городом. В 11:35 на свой телефон он получил сообщение от ВТБ, что какой-то Samsung SM-А115F подключен к Push-уведомлениям. Так как мужчина не делал таких запросов и, более того, у него не было никакого устройства марки Samsung, Сергей Русских позвонил в банк ВТБ. Это случилось в 11:38.



— В банке сказали, чтобы я не переживал, что они примут меры. Но толком ничего не объяснили, приняли обращение, и всё. Сказали, что разберутся и карту заблокировали. Потом я решил посмотреть, сколько там денег на карте. Захожу в онлайн-банк, а мне программа отвечает, что в данный момент [войти] невозможно: какие-то работы ведутся или что-то там такое. Ну я поначалу внимания на это не обратил, а потом, через несколько часов, снова решил позвонить в банк и уточнить баланс. Мне сказали, что на карте три или четыре с чем-то тысячи. И тут я призадумался: вроде бы раньше денег было больше, а покупок я никаких не делал, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Русских.

