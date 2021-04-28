В Новосибирской области нашли мертвой 14-летнюю девочку

В Куйбышеве нашли мертвой школьницу — тело девочки, по предварительной информации, находилось дома. Она могла покончить с собой.
— Следственный комитет устанавливает все обстоятельства смерти подростка, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Возраст подростка и место произошедшего в Следственном комитете отказались уточнить.
В ноябре прошлого года страшная трагедия произошла в Кольцово —
А этой весной спасатели достали из воды
Мы поговорили с педагогами и психологами. Они назвали