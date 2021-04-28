29 апреля четверг
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 74.94
eur 90.43
Тема дняМэр Кольцово в третий раз заболел ковидом

Все новости

Все новости

В Новосибирской области нашли мертвой 14-летнюю девочку

Она могла покончить с собой

50 360
202Обсудить

Поделиться

Причины трагедии пока никому не известны — ни родным, ни следователям

Причины трагедии пока никому не известны — ни родным, ни следователям

Поделиться

В Куйбышеве нашли мертвой школьницу — тело девочки, по предварительной информации, находилось дома. Она могла покончить с собой.

— Следственный комитет устанавливает все обстоятельства смерти подростка, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Возраст подростка и место произошедшего в Следственном комитете отказались уточнить.

В ноябре прошлого года страшная трагедия произошла в Кольцово — 10-летняя девочка умерла во время прямого эфира в соцсетях. Следствие рассматривало две версии произошедшего — суицид и несчастный случай.

А этой весной спасатели достали из воды 14-летнюю девочку, которая спрыгнула с моста. Школьница была без сознания, а когда пришла в себя, то сказала, что незадолго до прыжка в воду она поссорилась с мамой.

Мы поговорили с педагогами и психологами. Они назвали 6 признаков, которые помогут заподозрить депрессию и склонность к суициду у подростка (и что с этим делать).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ41

Поделиться

Поделиться

подростоксамоубийствосуицид
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (202)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...