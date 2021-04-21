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Прокуроры возбудили дело на сузунского чиновника из-за пожара, в котором погибли трое мужчин

Огонь вспыхнул поздно вечером в доме в селе Шарчино — из четырех мужчин в живых остался только один

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Тогда же, в марте, следователи возбудили уголовное дело по <nobr class="_">ч. 3</nobr> <nobr class="_">ст. 109</nobr> <nobr class="_">УК РФ</nobr> (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Тогда же, в марте, следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

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Прокуроры возбудили дело на чиновника в НСО из-за смертельного пожара

Прокуратура Сузунского района провела проверку в селе Шарчино, где в одном из домов в ночь с 20 на 21 марта произошел пожар. В результате происшествия погибли трое из четырех находившихся там мужчин.

Как показала проверка, администрация Шарчинского сельсовета нарушила закон «О пожарной безопасности» и не создала нужных условий для тушения огня.

— Чиновники сельсовета не создали в целях пожаротушения условия для забора (в любое время года) воды из источников наружного водоснабжения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не были включены в планы, схемы и программы развития территории поселения, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Администрация также давно не проводила проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. На территории села располагаются три водонапорных башни, но они не были приспособлены для забора воды пожарной техникой.

— По результатам проверки прокуратура внесла главе сельсовета представление об устранении требований противопожарного законодательства, в отношении служащего администрации муниципального образования возбудила административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), — отметили в прокуратуре.

В конце марта стало известно, что до суда дошло громкое дело о гибели трех детей во время пожара рядом со свалкой.

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делопожарпрокуратура
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