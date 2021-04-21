Прокуроры возбудили дело на сузунского чиновника из-за пожара, в котором погибли трое мужчин

Прокуратура Сузунского района провела проверку в селе Шарчино, где в одном из домов в ночь с 20 на 21 марта произошел пожар. В результате происшествия погибли трое из четырех находившихся там мужчин.



Как показала проверка, администрация Шарчинского сельсовета нарушила закон «О пожарной безопасности» и не создала нужных условий для тушения огня.



— Чиновники сельсовета не создали в целях пожаротушения условия для забора (в любое время года) воды из источников наружного водоснабжения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не были включены в планы, схемы и программы развития территории поселения, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

