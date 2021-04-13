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На производстве в Новосибирске один работник убил другого ножом и огнетушителем

Еще один человек пытался их разнять и получил травмы

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Подозреваемый задержан&nbsp;

Подозреваемый задержан 

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Мужчина убил коллегу на работе в Новосибирске

Ночью в минувший понедельник, 12 апреля, на одном из предприятий Новосибирска произошел конфликт между тремя работниками. В результате погиб человек

— Трое мужчин находились на работе в организации по улице Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска и распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возникла ссора. 48-летний подозреваемый взял в руки находившийся рядом огнетушитель и нанес им несколько ударов в голову потерявшего. В это время 51-летний очевидец конфликта начал пресекать противоправные действия коллеги, но подозреваемый схватил нож и успел им причинить телесные повреждения потерпевшему и разнимавшему их знакомому. Оставшийся в живых мужчина выбежал из производственного помещения и позвал на помощь коллег, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в потасовке участвовали работники ночной смены одного из предприятий. По прибытию медики констатировали смерть 57-мужчины, второму пострадавшему потребовалась помощь.

Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел на рембазе по адресу улица Выборная, 199.

— На производстве мужчина в алкогольном состоянии кинулся с ножом на другого мужчину, пробил ему голову, — рассказал источник.

48-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 — «Убийство»

НА прошлой неделе суд вынес приговор убийце беременной женщины в Новосибирске — его отправили в колонию на 17 лет.

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Следственный комитетпроизводствоубийство
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