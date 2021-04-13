На производстве в Новосибирске один работник убил другого ножом и огнетушителем

Ночью в минувший понедельник, 12 апреля, на одном из предприятий Новосибирска произошел конфликт между тремя работниками. В результате погиб человек

— Трое мужчин находились на работе в организации по улице Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска и распивали спиртные напитки. В ходе застолья между 57-летним потерпевшим и его коллегой возникла ссора. 48-летний подозреваемый взял в руки находившийся рядом огнетушитель и нанес им несколько ударов в голову потерявшего. В это время 51-летний очевидец конфликта начал пресекать противоправные действия коллеги, но подозреваемый схватил нож и успел им причинить телесные повреждения потерпевшему и разнимавшему их знакомому. Оставшийся в живых мужчина выбежал из производственного помещения и позвал на помощь коллег, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.