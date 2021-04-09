До суда дошло дело двух новосибирцев, которые устроили дебош в самолете и накинулись на полицейских

Двух новосибирцев судят за дебош в самолете
Дело о скандале на борту самолета дошло до суда — двух сибиряков обвиняют в применении насилия и оскорблении полицейских. Инцидент произошел утром
По данным следствия, мужчины заранее приехали в аэропорт, купили спиртное и выпили.
— После посадки в салон воздушного судна и в процессе подготовки ко взлету, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с другим пассажиром. Экипаж сделал им замечание и предупредил о возможном отказе авиакомпанией в оказании дальнейшей услуги, связанной с перелетом, — рассказали в пресс-службе СУ СК на транспорте.
Дебоширы на замечание не отреагировали, поэтому экипаж вызвал полицию.
Правоохранители также не смогли успокоить распаленных пассажиров — мужчины несколько раз ударили полицейских, а позже в помещении дежурной части обматерили их.
Следственный отдел на транспорте возбудил уголовные дела по
Обвиняемые, по данным следствия, свою вину признали. Уголовное дело передали в Обской городской суд.
Случаи неадекватного поведения пьяных пассажиров случаются на рейсах из Новосибирска регулярно. Так, в декабре прошлого года пьяный мужчина при досмотре начал оскорблять полицейских, а затем пнул одного из них. В ноябре в аэропорту Толмачево задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.