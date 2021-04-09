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До суда дошло дело двух новосибирцев, которые устроили дебош в самолете и накинулись на полицейских

Пассажиры записали скандал на видео — дебоширам пришлось признать свою вину

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Мужчины игнорировали просьбы успокоиться, поэтому экипаж самолета вызвал полицию

Мужчины игнорировали просьбы успокоиться, поэтому экипаж самолета вызвал полицию

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Двух новосибирцев судят за дебош в самолете

Дело о скандале на борту самолета дошло до суда — двух сибиряков обвиняют в применении насилия и оскорблении полицейских. Инцидент произошел утром 23 февраля в аэропорту Толмачево.

По данным следствия, мужчины заранее приехали в аэропорт, купили спиртное и выпили.

— После посадки в салон воздушного судна и в процессе подготовки ко взлету, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с другим пассажиром. Экипаж сделал им замечание и предупредил о возможном отказе авиакомпанией в оказании дальнейшей услуги, связанной с перелетом, — рассказали в пресс-службе СУ СК на транспорте.

Дебоширы на замечание не отреагировали, поэтому экипаж вызвал полицию.

Правоохранители также не смогли успокоить распаленных пассажиров — мужчины несколько раз ударили полицейских, а позже в помещении дежурной части обматерили их.

Следственный отдел на транспорте возбудил уголовные дела по части 1 статьи 318, статьи 319 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции).

Обвиняемые, по данным следствия, свою вину признали. Уголовное дело передали в Обской городской суд.

Случаи неадекватного поведения пьяных пассажиров случаются на рейсах из Новосибирска регулярно. Так, в декабре прошлого года пьяный мужчина при досмотре начал оскорблять полицейских, а затем пнул одного из них. В ноябре в аэропорту Толмачево задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.

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авиадебоширдрака
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