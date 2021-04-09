До суда дошло дело двух новосибирцев, которые устроили дебош в самолете и накинулись на полицейских

Случаи неадекватного поведения пьяных пассажиров случаются на рейсах из Новосибирска регулярно. Так, в декабре прошлого года пьяный мужчина при досмотре начал оскорблять полицейских, а затем пнул одного из них. В ноябре в аэропорту Толмачево задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.