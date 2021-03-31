В Новосибирской области 592 ребенка стали жертвами преступлений на сексуальной почве

В НСО подсчитали число половых преступлений против детей
В 2020 году на территории Новосибирской области произошло 337 преступлений против половой неприкосновенности детей. Эти данные содержатся в докладе оперуполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.
— Наибольшее количество преступлений в отношении детей, сопряженных с насильственными действиями, в
Там же упоминаются самые неблагополучные районы по количеству преступлений. Ими стали Заельцовский и Советский, где количество преступлений выросло
По данным детского омбудсмена, за год преступления против половой неприкосновенности детей совершали знакомые семьи (130 случаев), члены семьи (11), в том числе сами родители (8). При этом в прошлом году эти цифры были существенно выше: знакомые семьи совершили 223 преступления, отчим или мачеха — 69.
— Значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в
Всего по итогам прошлого года на профилактический учет в правоохранительных органах было поставлено 2230 неблагополучных родителей (в
В этом году мы побывали в Ояшинском интернате, чтобы выяснить, были ли на самом деле случаи сексуального насилия в отношении воспитанников. Почитайте тяжелый репортаж из Ояша.
В Новосибирской области самой юной мамой в прошлом году стала