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В Новосибирской области 592 ребенка стали жертвами преступлений на сексуальной почве

Чаще всего над детьми измывались родители и знакомые семьи — изучаем пугающую статистику

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В позапрошлом году подобных преступлений было почти в два раза больше. Эксперты объясняют это увеличением многоэпизодных преступлений — когда один преступник несколько раз измывался над одной и той же жертвой

В позапрошлом году подобных преступлений было почти в два раза больше. Эксперты объясняют это увеличением многоэпизодных преступлений — когда один преступник несколько раз измывался над одной и той же жертвой

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В НСО подсчитали число половых преступлений против детей

В 2020 году на территории Новосибирской области произошло 337 преступлений против половой неприкосновенности детей. Эти данные содержатся в докладе оперуполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

— Наибольшее количество преступлений в отношении детей, сопряженных с насильственными действиями, в 2020 году совершались знакомыми и родителями детей. Из 592 пострадавших несовершеннолетних — 365 девочек и 227 мальчиков. За прошлый год выявлено 245 лиц, совершивших насильственные преступления в отношении несовершеннолетних (в 2019 году — 270, в 2018 году — 277), — говорится в докладе.

Там же упоминаются самые неблагополучные районы по количеству преступлений. Ими стали Заельцовский и Советский, где количество преступлений выросло с 75 до 103 и с 36 до 51. В области «негативная тенденция» отмечена в Мошковском и Болотнинском районах — там число преступлений выросло с 40 до 50 и с 43 до 65.

По данным детского омбудсмена, за год преступления против половой неприкосновенности детей совершали знакомые семьи (130 случаев), члены семьи (11), в том числе сами родители (8). При этом в прошлом году эти цифры были существенно выше: знакомые семьи совершили 223 преступления, отчим или мачеха — 69.

— Значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2019 году обусловлен увеличением выявленных сотрудниками правоохранительных органов многоэпизодных преступлений. Так, например, в Новосибирском районе области выявлено 20 фактов изнасилований, совершенных дедом в отношении внучки, в Здвинском районе — 48 фактов изнасилования и 72 факта насильственных действий сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних, — отмечает Надежда Болтенко.

Всего по итогам прошлого года на профилактический учет в правоохранительных органах было поставлено 2230 неблагополучных родителей (в 2019 году — 3342).

В этом году мы побывали в Ояшинском интернате, чтобы выяснить, были ли на самом деле случаи сексуального насилия в отношении воспитанников. Почитайте тяжелый репортаж из Ояша.

В Новосибирской области самой юной мамой в прошлом году стала 13-летняя школьница, девочке, которая сделала аборт, еще меньше.

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