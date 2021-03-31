В Новосибирской области 592 ребенка стали жертвами преступлений на сексуальной почве

В 2020 году на территории Новосибирской области произошло 337 преступлений против половой неприкосновенности детей. Эти данные содержатся в докладе оперуполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.



— Наибольшее количество преступлений в отношении детей, сопряженных с насильственными действиями, в 2020 году совершались знакомыми и родителями детей. Из 592 пострадавших несовершеннолетних — 365 девочек и 227 мальчиков. За прошлый год выявлено 245 лиц, совершивших насильственные преступления в отношении несовершеннолетних (в 2019 году — 270, в 2018 году — 277), — говорится в докладе.

