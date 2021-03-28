Чикатило против скопинского маньяка: Собчак спорит с Нагиевым, чей извращенец круче

Всего неделя вместила премьеру сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли и взятое Ксенией Собчак интервью со скопинским маньяком, который освободился после срока за изнасилования превращенных в рабынь девушек. И сколько бы народ ни спорил по поводу того, что сам факт этого интервью хуже всякого извращения, факт остается фактом — количество просмотров этого самого извращения зашкаливает. Авторы сериала про Чикатило тоже надеются на интерес публики. Тогда, может, виноваты ни Собчак и не Нагиев, а мы сами, что нам дают тот продукт, который нам интересен? Тех самых маньяков и извращенцев. Мы, подобно скандально известной Собчак, вместо того чтобы не смотреть весь этот ужас, стараемся в деталях рассмотреть и даже посмаковать этот кошмар, будто сами те еще извращенцы. И широкой публике на самом деле оказываются интересны маньяки, свадьбы в катафалке и другой кошмар и пошлость?
Журналисты
Лев Бертовский, криминалист, доктор юридических наук:
— Интерес к личности маньяков — яркой, жуткой — заложен в природе человека, на мой взгляд. Спрос на такой контент никогда не прекращался. Чикатило до сих пор бередит умы, только не понимаю, что подвигло о нем еще и фильмы снимать. Это извращенная режиссерская логика.
В моей практике было так. После Чикатило мы поймали Пичушкина (Александр убивал своих жертв ударами молотком по голове. — Прим. ред.). Он тогда сказал, что у него была мечта — превзойти Чикатило. А потом мы задержали [Тиграна] Петросяна, который убивал девочек, он подходил и зарубал их. Его признали невменяемым, а на допросе Петросян сказал, что во сне к нему приходил Пичушкин. Маньяки активизируются, видя, что вся слава достается кому-то другому.
Высока опасность, что фильмы и передачи о маньяках спровоцируют других выйти из тени и начать действовать. Но стоит учитывать, что такой контент может потеряться в общем потоке.
Екатерина Трофимова, психолог, кандидат биологических наук:
— Каждый человек обладает базовой тревожностью. Какое-то определенное количество тревоги он должен потратить за день. Именно поэтому по телевидению идут программы, связанные с судами и расследованиями, в том числе о серийных убийцах и маньяках.
Выплеск энергии помогает человеку освободиться от агрессии и успокоиться, не срываясь на близких. При этом важно понимать, что еще лет пять назад в медиа о них не особо говорили. Яркий пример — Виктор Мохов, интервью с которым записала Ксения Собчак. Маньяки в каком-то смысле оказываются для морализаторов козлами отпущения, на которых можно выругаться и чувствовать себя приличным человеком, потому что это очень правильно — ненавидеть маньяков. Тема привлекательна и за счет желания людей «разобраться», кто такие маньяки и как их выявить. Мол, владеешь и копишь информацию, значит, ты защищен. Но это иллюзия.
Почему же негативные герои получают симпатию? Симпатия к плохим героям может быть психологической защитой — в том числе со стороны жертв. Просмотр фильмов о маньяках здорового человека не сделает таким же. Напротив, вызовет отторжение и желание лучше заботиться о себе.
Кира Дружинина, профайлер, кандидат филологических наук:
— Склонность к насилию не написана у человека на лице. Невозможно по форме носа или глаз определить, что перед нами потенциальный маньяк. Те, кто жил и работал с Андреем Чикатило, как один говорят, что он был супертихий и адекватный, и никто не мог предположить, что он может творить такие ужасы. Профайлеры анализируют не только то, как человек выглядит, но и то, как он разговаривает, как двигается, как реагирует на слова и действия.
От того, что маньяка показывают по телевизору, он не перестает быть маньяком. Другое дело — когда мы начинаем копаться в истоках его поступков. Такие способы рассказать о преступнике — через детские травмы, сложную жизнь — очеловечивают. Но оправданий быть не может. Правильнее рассказывать не о самом маньяке, а о ходе и деталях расследования.
161.RU писал, какие отзывы от зрителей получил сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Следователь Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке Андрея Чикатило, в интервью заявил, что герой не похож на настоящего маньяка.