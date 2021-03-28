Чикатило против скопинского маньяка: Собчак спорит с Нагиевым, чей извращенец круче

Журналисты 161.RU попросили экспертов в области психологии и криминалистики ответить, почему разные ублюдки становятся медийными героями и даже получают симпатию.



Лев Бертовский, криминалист, доктор юридических наук:



— Интерес к личности маньяков — яркой, жуткой — заложен в природе человека, на мой взгляд. Спрос на такой контент никогда не прекращался. Чикатило до сих пор бередит умы, только не понимаю, что подвигло о нем еще и фильмы снимать. Это извращенная режиссерская логика.



В моей практике было так. После Чикатило мы поймали Пичушкина (Александр убивал своих жертв ударами молотком по голове. — Прим. ред.). Он тогда сказал, что у него была мечта — превзойти Чикатило. А потом мы задержали [Тиграна] Петросяна, который убивал девочек, он подходил и зарубал их. Его признали невменяемым, а на допросе Петросян сказал, что во сне к нему приходил Пичушкин. Маньяки активизируются, видя, что вся слава достается кому-то другому.



Высока опасность, что фильмы и передачи о маньяках спровоцируют других выйти из тени и начать действовать. Но стоит учитывать, что такой контент может потеряться в общем потоке.

