Суд в Новосибирске вынес решение по убийству 21-летней давности на Первомайке

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об убийстве 21-летней давности.

Гаджиева В. признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона № 63-ФЗ от 13 июня 1996 года), ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет строгого режима.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, следственный отдел Первомайского района собрал достаточные доказательства для признания Гаджиева виновным.