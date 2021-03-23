Суд в Новосибирске вынес решение по убийству 21-летней давности на Первомайке

11 лет строгого режима дали новосибирцу за убийство 21-летней давности
Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу об убийстве
Гаджиева В. признали виновным по
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, следственный отдел Первомайского района собрал достаточные доказательства для признания Гаджиева виновным.
— Следствием и судом установлено, что в апреле 1999 года в центре Первомайского района в Новосибирске между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в потерпевшего, 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте, — сообщила Анастасия Кулешова.
После этого Гаджиев скрылся, был объявлен в розыск. Заочно ему предъявили обвинение в убийстве. Мужчину долго не могли найти, поэтому расследование дела приостановили.
13 октября 2020 года в следственные органы поступила информация о том, что Гаджиев находится в Тюмени. Тогда производство по уголовному делу возобновили. Гаджиева этапировали в Новосибирск и доставили в следственный отдел.
— В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, — сообщила Анастасия Кулешова.
На прошлой неделе в Перми задержали новосибирца, который подозревается в убийстве