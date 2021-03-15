В Перми задержали новосибирца, подозреваемого в убийстве 13-летней давности

Новосибирец 13 лет скрывался от следствия — он подозревается в убийстве знакомого. Сам инцидент произошел еще 7 апреля 2007 года. В подвале дома по улице Танковая в Калининском районе было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

— Были признаки насильственной смерти. Как установили эксперты, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы шеи, в результате которой развилась механическая асфиксия, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.