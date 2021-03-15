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В Перми задержали новосибирца, подозреваемого в убийстве 13-летней давности

Тело жертвы обнаружили еще в 2007 году

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13 лет назад в подвале дома по улице Танковая было обнаружено тело 52-летнего мужчины

13 лет назад в подвале дома по улице Танковая было обнаружено тело 52-летнего мужчины

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Новосибирец 13 лет скрывался от следствия — он подозревается в убийстве знакомого. Сам инцидент произошел еще 7 апреля 2007 года. В подвале дома по улице Танковая в Калининском районе было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

— Были признаки насильственной смерти. Как установили эксперты, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы шеи, в результате которой развилась механическая асфиксия, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В то время еще прокуратура Калининского района возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи смогли установить, что к преступлению может быть причастен 27-летний мужчина. Из области он сбежал. Его объявили в международный розыск и заочно предъявили обвинение в убийстве.

11 марта 2021 года следователи получили информацию, что подозреваемый находится в Перми.

— Производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, 13 лет скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили следователю СКР. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав, что совершил убийство потерпевшего из-за внезапно возникшего конфликта в ходе совместного распития спиртного, — добавили следователи.

Подозреваемого отправили в СИЗО.

В феврале мы рассказывали, что жительница Новосибирска опознала своего сына спустя 16 лет после его исчезновения с военной службы. В октябре 2019 года новосибирские следователи завершили расследование заказного убийства, совершенного в 2007 году в Заельцовском районе Новосибирска.

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