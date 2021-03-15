В Перми задержали новосибирца, подозреваемого в убийстве 13-летней давности

Новосибирец 13 лет скрывался от следствия — он подозревается в убийстве знакомого. Сам инцидент произошел еще 7 апреля 2007 года. В подвале дома по улице Танковая в Калининском районе было обнаружено тело 52-летнего мужчины.
— Были признаки насильственной смерти. Как установили эксперты, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы шеи, в результате которой развилась механическая асфиксия, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В то время еще прокуратура Калининского района возбудила уголовное дело по
11 марта 2021 года следователи получили информацию, что подозреваемый находится в Перми.
— Производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, 13 лет скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили следователю СКР. Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав, что совершил убийство потерпевшего из-за внезапно возникшего конфликта в ходе совместного распития спиртного, — добавили следователи.
Подозреваемого отправили в СИЗО.
В феврале мы рассказывали, что жительница Новосибирска опознала своего сына спустя 16 лет после его исчезновения с военной службы. В октябре 2019 года новосибирские следователи завершили расследование заказного убийства, совершенного в 2007 году в Заельцовском районе Новосибирска.