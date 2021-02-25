Сибирячка опознала своего сына, который пропал из военной части 16 лет назад

Военные следователи нашли мертвым солдата-срочника спустя 16 лет
Жительница Новосибирска опознала своего сына спустя 16 лет после его исчезновения с военной службы. Об этом сегодня,
Солдат-срочник пропал 20 сентября 2004 года, в этот день во время службы он работал на танкодроме в поселке Песчанка в Читинском районе. А вечером около 19 часов он ушел из части в лес и обратно не вернулся. Во время поисков солдата не обнаружили, после пропажи следователи возбудили уголовное дело.
— Рассматривались различные следственные версии, в том числе об убийстве военнослужащего сослуживцами либо утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из указанных версий своего объективного подтверждения не нашла, — сообщает СК.
Только 29 сентября 2020 года его тело нашли в доме в Чите. Хозяйка этого дома сообщила, что умерший — ее гражданский муж. Но документов погибшего женщина представить не смогла, сославшись на то, что якобы все они были утрачены во время пожара. Данных о мужчине не было в базе адресно-справочного учета. Тело дактилоскопировали и проверили по базе АДИС «Папилон». Это помогло — данные совпали с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего.
После этого предварительное следствие по уголовному делу службы было возобновлено. Дактилоскопическая судебная экспертиза подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет солдата.
После этого в Новосибирске мать погибшего опознала своего сына по фотографии его тела.
— Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении, — добавили в ведомстве.
В прошлом году НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей в Новосибирске — прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.