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Сибирячка опознала своего сына, который пропал из военной части 16 лет назад

Тело мужчины нашли в Чите

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Хозяйка дома, где обнаружили тело, сказала, что тело принадлежало ее гражданскому мужу, но документов не предоставила

Хозяйка дома, где обнаружили тело, сказала, что тело принадлежало ее гражданскому мужу, но документов не предоставила

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Военные следователи нашли мертвым солдата-срочника спустя 16 лет

Жительница Новосибирска опознала своего сына спустя 16 лет после его исчезновения с военной службы. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в главном военном управлении Следственного комитета РФ.

Солдат-срочник пропал 20 сентября 2004 года, в этот день во время службы он работал на танкодроме в поселке Песчанка в Читинском районе. А вечером около 19 часов он ушел из части в лес и обратно не вернулся. Во время поисков солдата не обнаружили, после пропажи следователи возбудили уголовное дело.

— Рассматривались различные следственные версии, в том числе об убийстве военнослужащего сослуживцами либо утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из указанных версий своего объективного подтверждения не нашла, — сообщает СК.

Только 29 сентября 2020 года его тело нашли в доме в Чите. Хозяйка этого дома сообщила, что умерший — ее гражданский муж. Но документов погибшего женщина представить не смогла, сославшись на то, что якобы все они были утрачены во время пожара. Данных о мужчине не было в базе адресно-справочного учета. Тело дактилоскопировали и проверили по базе АДИС «Папилон». Это помогло — данные совпали с дактилоскопической картой разыскиваемого военнослужащего.

После этого предварительное следствие по уголовному делу службы было возобновлено. Дактилоскопическая судебная экспертиза подтвердила идентичность следов рук погибшего и разыскиваемого 16 лет солдата.

После этого в Новосибирске мать погибшего опознала своего сына по фотографии его тела.

— Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении, — добавили в ведомстве.

В прошлом году НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей в Новосибирске — прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.

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СКдактилоскопияпропал военный
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