Сибирячка опознала своего сына, который пропал из военной части 16 лет назад

Жительница Новосибирска опознала своего сына спустя 16 лет после его исчезновения с военной службы. Об этом сегодня, 25 февраля , сообщили в главном военном управлении Следственного комитета РФ.

Солдат-срочник пропал 20 сентября 2004 года, в этот день во время службы он работал на танкодроме в поселке Песчанка в Читинском районе. А вечером около 19 часов он ушел из части в лес и обратно не вернулся. Во время поисков солдата не обнаружили, после пропажи следователи возбудили уголовное дело.

— Рассматривались различные следственные версии, в том числе об убийстве военнослужащего сослуживцами либо утоплении в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из указанных версий своего объективного подтверждения не нашла, — сообщает СК.