В суд передано дело о гибели семьи из четырех человек на алтайской турбазе «Глобус»

До суда дошло дело о гибели семьи с несовершеннолетними детьми на туристической базе «Глобус» в Алтайском крае летом 2020 года. Следствие считает, что в случившемся виноват 59-летний директор базы. Сейчас он находится под домашним арестом.
Мужчину будут судить за услуги, не отвечающие требованиям безопасности (
По данным следствия, обвиняемый приобрел турбазу «Глобус» в 2016 году, на тот момент она уже работала 4 года. Днем
— Обвиняемый достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа, — считают следователи.
Директор перед происшествием заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы, которые подают воду. Затем он закрыл входную дверь — из-за этого выхлоп не мог выйти за пределы здания.
— Предприниматель оставил генератор в работающем состоянии, зная, что над подсобным помещением находится жилая комната с туристами, — сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вину.
Тела семьи Иосифа Кременских были обнаружены в номере лишь пару дней спустя, когда в гостиничном корпусе начал распространяться неприятный запах.