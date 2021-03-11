В суд передано дело о гибели семьи из четырех человек на алтайской турбазе «Глобус»

До суда дошло дело о гибели семьи с несовершеннолетними детьми на туристической базе «Глобус» в Алтайском крае летом 2020 года. Следствие считает, что в случившемся виноват 59-летний директор базы. Сейчас он находится под домашним арестом.



Мужчину будут судить за услуги, не отвечающие требованиям безопасности ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

