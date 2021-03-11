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В суд передано дело о гибели семьи из четырех человек на алтайской турбазе «Глобус»

Директор базы сейчас находится под домашним арестом

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Следователи установили, что мужчина запустил дизельный генератор, зная, что над ним жили туристы

Следователи установили, что мужчина запустил дизельный генератор, зная, что над ним жили туристы

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До суда дошло дело о гибели семьи с несовершеннолетними детьми на туристической базе «Глобус» в Алтайском крае летом 2020 года. Следствие считает, что в случившемся виноват 59-летний директор базы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Мужчину будут судить за услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый приобрел турбазу «Глобус» в 2016 году, на тот момент она уже работала 4 года. Днем 26 июля 2020 года на территорию туркомплекса заселилась семья из Барнаула с детьми 16 и 10 лет. В этот же вечер из-за ливня электричество на турбазе отключилось, и администрация приняла решение запустить дизельные генераторы, которые поставили в подсобное помещение под номером семьи. Выхлопные газы быстро отравили всех четырех человек.

— Обвиняемый достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа, — считают следователи.

Директор перед происшествием заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы, которые подают воду. Затем он закрыл входную дверь — из-за этого выхлоп не мог выйти за пределы здания.

— Предприниматель оставил генератор в работающем состоянии, зная, что над подсобным помещением находится жилая комната с туристами, — сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемый не признал вину.

Тела семьи Иосифа Кременских были обнаружены в номере лишь пару дней спустя, когда в гостиничном корпусе начал распространяться неприятный запах.

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Алтайтурбазасуд
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