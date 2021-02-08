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В суд передают дело об обрушении стены на Ударной, где погибли трое рабочих — кого обвиняют в трагедии

Всего судить будут четверых человек

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Обвиняемым руководителям строительной компании грозит до 7 лет лишения свободы

Обвиняемым руководителям строительной компании грозит до 7 лет лишения свободы

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В новосибирский суд передают дело о смертельном обрушении стены на Ударной

В Новосибирске до суда дошло дело об обрушении стены насосной станции на улице Ударной — под завалами тогда погибли трое человек. Инцидент произошел в августе 2019 года.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех руководителей строительной организации, которая проводила работы — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.

Под суд пойдут директор ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка.

— Руководители в нарушение проектно-сметной документации и правил безопасности поручили рабочим выполнение земляных работ по выемке грунта под подошвой находящегося под нагрузкой фундамента, — рассказали об обстоятельствах трагедии в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре считают, что обвиняемые знали, что прежде работники демонтировали стену, и это повлияло на способность здания сохранять форму. Также начальники знали, что запрещено откапывать грунт под фундаментом, который находится под нагрузкой.

В итоге часть стены обрушилась, а трое рабочих скончались от полученных травм на месте происшествия. Уголовное дело направят в суд сразу же после вручения обвинительного заключения всем обвиняемым. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Новосибирска.

Все подробности об обрушении стены насосной станции на Ударной вы можете узнать здесь.

В начале января в Новосибирске в суд передано дело об убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышевой — в преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.

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обрушение стенысуд
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