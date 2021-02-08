В суд передают дело об обрушении стены на Ударной, где погибли трое рабочих — кого обвиняют в трагедии

В новосибирский суд передают дело о смертельном обрушении стены на Ударной
В Новосибирске до суда дошло дело об обрушении стены насосной станции на улице Ударной — под завалами тогда погибли трое человек. Инцидент произошел в августе 2019 года.
Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех руководителей строительной организации, которая проводила работы — по
Под суд пойдут директор ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР», начальник строительно-монтажного управления, главный инженер и мастер участка.
— Руководители в нарушение проектно-сметной документации и правил безопасности поручили рабочим выполнение земляных работ по выемке грунта под подошвой находящегося под нагрузкой фундамента, — рассказали об обстоятельствах трагедии в прокуратуре Новосибирской области.
В прокуратуре считают, что обвиняемые знали, что прежде работники демонтировали стену, и это повлияло на способность здания сохранять форму. Также начальники знали, что запрещено откапывать грунт под фундаментом, который находится под нагрузкой.
В итоге часть стены обрушилась, а трое рабочих скончались от полученных травм на месте происшествия. Уголовное дело направят в суд сразу же после вручения обвинительного заключения всем обвиняемым. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Новосибирска.
Все подробности об обрушении стены насосной станции на Ударной вы можете узнать здесь.
В начале января в Новосибирске в суд передано дело об убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышевой — в преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.