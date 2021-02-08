В суд передают дело об обрушении стены на Ударной, где погибли трое рабочих — кого обвиняют в трагедии

В Новосибирске до суда дошло дело об обрушении стены насосной станции на улице Ударной — под завалами тогда погибли трое человек. Инцидент произошел в августе 2019 года.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех руководителей строительной организации, которая проводила работы — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.