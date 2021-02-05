Два подростка вызвали эвакуатор и забрали чужой BMW — они продали его на авторазбор

Два новосибирских подростка вызвали эвакуатор и угнали чужой BMW
Сотрудники полиции Первомайского района задержали двух парней 16 и 17 лет. Молодых людей подозревают в краже автомобиля BMW с помощью эвакуатора.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области, 28 января в полицию обратился 26-летний новосибирец. Он рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль BMW, припаркованный у дома по улице Заречной. По словам владельца, ущерб составил 470 тысяч рублей.
— Как выяснили оперативники, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет вызвали эвакуатор и привезли иномарку на станцию авторазбора, расположенную в селе Новолуговом Новосибирского района. Транспортное средство продали сотруднику станции за 60 тысяч рублей. Денежные средства злоумышленники потратили на собственные нужды, — рассказали в полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам
В конце декабря прошлого года полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.