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Тема дняЛедяная глыба рухнула на автомобиль

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Два подростка вызвали эвакуатор и забрали чужой BMW — они продали его на авторазбор

Парни выручили 60 тысяч за машину, у покупателя ее уже забрали

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На молодых людей завели уголовное дело

На молодых людей завели уголовное дело

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Два новосибирских подростка вызвали эвакуатор и угнали чужой BMW

Сотрудники полиции Первомайского района задержали двух парней 16 и 17 лет. Молодых людей подозревают в краже автомобиля BMW с помощью эвакуатора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области, 28 января в полицию обратился 26-летний новосибирец. Он рассказал, что неизвестный похитил его автомобиль BMW, припаркованный у дома по улице Заречной. По словам владельца, ущерб составил 470 тысяч рублей.

— Как выяснили оперативники, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет вызвали эвакуатор и привезли иномарку на станцию авторазбора, расположенную в селе Новолуговом Новосибирского района. Транспортное средство продали сотруднику станции за 60 тысяч рублей. Денежные средства злоумышленники потратили на собственные нужды, — рассказали в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Машину изъяли и собираются отдать владельцу. Материалы уголовного дела переданы в СУ СК России по Новосибирской области.

В конце декабря прошлого года полицейские опубликовали видео, как на трассе в Новосибирской области задержали угонщиков дорогой Toyota Land Cruiser 200. Молодые люди угнали машину в Омске, чтобы свозить подругу в Новосибирский зоопарк.

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МВДполициякража
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