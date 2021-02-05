В Астрахани до суда дошло дело против шести новосибирцев. Рассказываем, в чем их обвиняют

В Астрахани до суда дошло дело против шести новосибирцев
В Астрахани будут судить
— По версии следствия, с мая по июнь 2019 года, используя находящиеся в свободном доступе в сети Интернет сведения о лицах, желающих получить денежные займы, они представлялись сотрудниками различных финансово-кредитных организаций и убеждали потерпевших в необходимости предварительного перечисления ими своих денежных средств за предоставление услуг по открытию расчетных счетов, оплаты комиссии и страхования, — рассказали в прокуратуре.
Во время задержания у новосибирцев изъяли 25 сим-карт, 18 мобильных телефонов, 30 банковских карт.
— В результате преступных действий указанных лиц 14 потерпевшим, проживающим на территории
Уголовное дело по
В начале января Центральный районный суд Новосибирска признал двух работников «Горводоканала» Алексея Теплых и Валентина Клычникова виновными в мошенничестве с деньгами предприятия, которые исчезли при строительстве водовода в Ленинском районе.