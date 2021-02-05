В Астрахани до суда дошло дело против шести новосибирцев. Рассказываем, в чем их обвиняют

В Астрахани будут судить 6 новосибирцев за мошенничество в интернете.

— По версии следствия, с мая по июнь 2019 года, используя находящиеся в свободном доступе в сети Интернет сведения о лицах, желающих получить денежные займы, они представлялись сотрудниками различных финансово-кредитных организаций и убеждали потерпевших в необходимости предварительного перечисления ими своих денежных средств за предоставление услуг по открытию расчетных счетов, оплаты комиссии и страхования, — рассказали в прокуратуре.

