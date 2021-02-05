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В Астрахани до суда дошло дело против шести новосибирцев. Рассказываем, в чем их обвиняют

Во время задержания у них изъяли 25 сим-карт, 18 мобильных телефонов, 30 банковских карт

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Потерпевшими в деле признаны <nobr class="_">14 человек</nobr>

Потерпевшими в деле признаны 14 человек

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В Астрахани до суда дошло дело против шести новосибирцев

В Астрахани будут судить 6 новосибирцев за мошенничество в интернете.

— По версии следствия, с мая по июнь 2019 года, используя находящиеся в свободном доступе в сети Интернет сведения о лицах, желающих получить денежные займы, они представлялись сотрудниками различных финансово-кредитных организаций и убеждали потерпевших в необходимости предварительного перечисления ими своих денежных средств за предоставление услуг по открытию расчетных счетов, оплаты комиссии и страхования, — рассказали в прокуратуре.

Во время задержания у новосибирцев изъяли 25 сим-карт, 18 мобильных телефонов, 30 банковских карт.

— В результате преступных действий указанных лиц 14 потерпевшим, проживающим на территории г. Астрахани, Краснодарского края, Омской и Новгородской областей, а также иных субъектов, причинен ущерб на общую сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой) будет рассматривать Кировский районный суд Астрахани.

В начале января Центральный районный суд Новосибирска признал двух работников «Горводоканала» Алексея Теплых и Валентина Клычникова виновными в мошенничестве с деньгами предприятия, которые исчезли при строительстве водовода в Ленинском районе.

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мошенничество
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