«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах

Анна рассказала MSK1.RU, как устроен Wildberries изнутри Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











С июля 2024 года Wildberries не сходит с заголовков новостей: то Владислав Бакальчук заявляет Кадырову, что его жену Татьяну захватили рейдеры, то в головном офисе компании открывают стрельбу, то основательница маркетплейса меняет фамилию.

Несмотря на бесконечные скандалы, разворачивающиеся вокруг интернет-магазина, им по-прежнему пользуются миллионы россиян. Однако покупатели мало что знают об изнанке успешного бизнеса. Например о том, что сотрудников Wildberries ежедневно досматривают в неглиже или нещадно штрафуют.

Москвичка Анна И. решила примкнуть к команде маркетплейса в сентябре этого года. Она устроилась упаковщиком товаров на склад Wildberries в Коледино. При трудоустройстве ей обещали стабильно высокую зарплату: около 100 тысяч рублей в месяц.

Девушка продержалась там всего несколько недель и сбежала. По ее словам, условия работы на складе невыносимые: сотрудникам приходят огромные штрафы, охрана ведет себя «по-тюремному», а в помещениях царствует полная антисанитария. Анна рассказала MSK1.RU, как устроен Wildberries изнутри. Далее — от первого лица.

«Вылижешь языком и положишь туда, куда тебе нужно»

Я устроилась на склад Wildberries в Коледино в середине сентября. Раньше я много лет работала управляющей в магазине, но компания распалась. А тут моей сестре посоветовали это место: якобы там хороший уровень зарплаты. Я решила пойти с ней, поработать два-три месяца. Но сбежала раньше: в первых числах октября.

Работа была несложная: просто упаковывать товары по 12 часов в день. Но условия были просто ужасными. Я столкнулась с дедовщиной, антисанитарией и хамским отношением охранников.

На складе большое скопление людей и усиленный контроль по поводу краж. Говорят, что некоторые выносят оттуда и золото, и какие-то дорогие семена — в бейджике, волосах. Поэтому каждый день мы должны были проходить зону досмотра. Там всех заставляли раздеться вплоть до трусов и бюстгальтера. Причем нижнее белье они тоже проверяли.

Я понимаю, что это регламент, я не против этого. Но отношение, как в зоне: «Пошла, встала, пошла, нагнулась, лифчик отодвинула, грудь показала». Анна И. бывшая сотрудница склада Wildberries

Там стоял один большой стол, куда нужно складывать всю одежду и обувь. Передо мной девушка поставила на него свои ботинки. Я попросила абсолютно вежливо: «Можно маечку положить в другую сторону?» На что охрана мне ответила: «Вылижешь языком и положишь туда, куда тебе нужно».

Я была просто в шоке. Неужели нельзя класть обувь в одну сторону, а одежду — в другую? На этом столе куча плевков! А люди работают без санитарных книжек.

«Нашла свои вещи в общей свалке»

В женской раздевалке творится что-то невообразимое. Однажды мои личные вещи выбросили из шкафчика в общую кучу. В сумке были паспорт и деньги — всё это валялось на полу. Золотая цепочка с крестиком пропала.

Каждому сотруднику на входе автоматически присваивается шкафчик на день. А когда ты возвращаешься обратно через турникет, шкафчик «соскакивает». Но меня об этом никто не предупредил. Я забыла снять цепочку, а когда вернулась, положила ее в свой первый шкаф.

Прошла, поработала, вышла вечером, а шкафчик мой заблокирован. Конечно, мне не хотелось обращаться к охране, но это было неизбежно.

Я попросила открыть шкаф, а сотрудница мне ответила: «Лечи мозги свои, ты не здесь раздевалась». Анна И. бывшая сотрудница склада Wildberries

В итоге я нашла все свои вещи в общей свалке. Там стоит одна большая коробка, и всё из «вылетевших» шкафчиков скидывают туда. И обувь, и майки — всё в одно. Цепочку я там, конечно же, не обнаружила. Попросила просмотреть записи с камер (они там установлены на каждом углу), чтобы найти ее. Столько оскорблений в свой адрес я не слышала никогда.

Цепочка в итоге нашлась, но там был скандал. Я подняла шум. Может быть, их напугало, что я пообещала на них жаловаться.

Я всё прекрасно понимаю: тут определенный контингент работает. Но есть люди абсолютно приличные, грамотные. Почему должно быть такое отношение? Люди же не скоты!

«Чем больше зарабатываешь, тем больше штрафов»

Когда мы пришли оформляться, руководитель сказала: здесь можно зарабатывать от 7 до 15 тысяч в день. Но на деле система оказалась другой: чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя отбирают. Штрафы летят просто бешеные.

Спустя месяц я вывела среднюю статистику заработной платы: это 5000 рублей в день. Самый высокий мой заработок был 9200 рублей. Но как только я их получила, с меня сразу сняли половину.

Я обратилась к старшему, спросила, по какой причине. Обычно сотрудников штрафуют за ошибки: если наклеил неверный или задвоенный штрихкод. А тут мне сказали, что это «разделение».

То есть один штраф делят на нескольких сотрудников сразу. Даже на тех, кто ни в чём не провинился. Анна И. бывшая сотрудница склада Wildberries

Работает это так: если ты запаковал ноутбук, а он пришел к покупателю разбитый, то деньги снимают в том числе с тебя. Хотя разбить его мог водитель или сотрудник пункта выдачи.

При этом ты всю упаковку производишь под камерой и по инструкции: нужно трижды обернуть ноутбук пупырчатой пленкой, положить в коробку и сейф-пакет. Как старшая нам объяснила, если вы всё делаете «по рецепту» и это видно на камере, то на вас этот штраф не раскидывается.

Я спросила: «Можно же поднять камеру и посмотреть, что я-то его упаковала верно?». Но она ответила: «Wildberries всё равно свое заберет». Никто в этих штрафах не разбирается.

Чем больше ты зарабатываешь, тем больше тебе прилетает штрафов. Для людей, которые работают без российского гражданства, это хороший вариант, потому что 5000 рублей в день заработать даже в Москве не так просто. Поэтому, конечно, люди оттуда не уходят.

«Всё как в армии»

Еще на складе присутствует дедовщина. Есть люди, который работают там годами, и они не пускают новеньких зарабатывать. Вплоть до драк. Говорят: «Пошла, взяла коробки, таскай!» Иногда угрожают: «Если возьмете мою работу, голову оторву!»

Всё как в армии — нужно отработать время, чтобы влиться в коллектив. Анна И. бывшая сотрудница склада Wildberries

«Старенькие» специально дают молодым сотрудникам упаковывать дорогой товар: айфоны, ноутбуки. Потому что они знают, что, если что-то с ним случится, прилетит очень большой штраф.

У меня такое чувство, что там работают люди с определенным мышлением. Как будто это люди из колонии. Если просто сказать человеку: «Пожалуйста», «Спасибо», он у виска пальцем покрутит. Здесь не тот контингент работает. Очень много мигрантов, которые общаются на ломаном русском, зато матерятся очень четко.

Плюют на пол и моют ершики в раковинах

Отдельная тема — антисанитария. Тот же стол на досмотре: согласитесь, должна же быть как-то зона расчерчена? А они ботинки кладут туда, куда нужно складывать и белье, и носки.

На складе люди просто плюют на пол. Уборщицы моют ершики прямо в раковинах, где люди моют руки, набирают водичку себе попить, потому что другого варианта нет. И выливают туда всё, что в чаше с ершиком осталось. Я спрашивала: нельзя ли это сделать где-то в другом месте? А на меня смотрели, как будто я вообще не от мира сего.

Я выделялась из всех, как будто я прошу каких-то сверхнорм. Анна И. бывшая сотрудница склада Wildberries

Жалко, что туда не пускают с телефонами. Их тоже нужно оставлять в шкафчиках, поэтому снять это всё не получилось. Но если всё это увидеть… Ни один нормальный человек больше двух дней там не продержится. Это только бешеная нехватка финансов должна быть или отчаянное состояние жизни, чтобы человек всё это вытерпел.

Сотрудники склада сами ставят себе рабочие смены: кто-то работает с 06:00 до 19:00, кто-то — с 08:00 до 20:00. Переработок нет. Но опять-таки шкафчик выдается ровно на 12 часов, и если ты хочешь остаться подольше, тебе надо пройти около часа по всему помещению, возобновить себе шкаф, пройти контроль и вернуться. Но таких тружеников я, если честно, ни разу не видела.

Наверное, единственный сервис, который у них не хромает, — это трансфер. Добираться до склада далеко, поэтому каждое утро сотрудников с железнодорожной станции забирает автобус. Бесплатно. С этим проблем нет: они ходят каждые две-три минуты.

«В отношении сотрудников эти санкции не применяются»

MSK1.RU обратился в пресс-службу Wildberries, чтобы узнать, поступали ли руководству жалобы на сотрудников охраны склада. В компании подтвердили, что на всех сортировочных центрах и складах действует пропускной режим. Это нужно для «обеспечения безопасности всех сотрудников и исполнителей компании». С его условиями работники знакомятся, когда заключают договор.

— Сотрудники охранной организации на объектах осуществляют бесконтактный осмотр исполнителей, который проводится на добровольной основе, а при наличии подозрений в совершении правонарушения — с привлечением правоохранительных органов. Это необходимо в том числе для контроля запрещенных к проносу вещей на склады и сортировочные центры компании — например, зажигалки, колюще-режущие предметы, оружие, жидкости неизвестного состава и так далее, — объяснили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries.

Эти меры обеспечивают антитеррористическую защищенность логистических объектов объединенной компании. пресс-служба Wildberries

Мы также спросили, как формируется система штрафов для сотрудников склада. Однако компания заявила, что работников вовсе не штрафуют.

— На объектах Wildberries и Russ отсутствует «система штрафов». Сотрудничество работников и исполнителей с Wildberries регулируется договорами разного вида — подписывая любой из них, стороны соглашаются с условиями, обязательствами и мерами ответственности. Материальные санкции для исполнителей могут быть предусмотрены условиями заключенных с ними договоров и применяются в размерах и порядке, установленном как договором, так и гражданским законодательством Российской Федерации, — рассказали MSK1.RU в пресс-службе.

При этом в отношении сотрудников эти санкции не применяются. пресс-служба Wildberries

Анна И. бывшая сотрудница Wildberries