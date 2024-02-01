«Неосновательное обогащение»: с компании новосибирского депутата потребовали 45 млн рублей за срыв ремонта в Заксобрании

Юристы правительственного «Хозяйственного управления» подали в суд на компанию депутата Александра Аверкина, которая занималась ремонтом холлов в здании новосибирского Заксобрания. Предприниматели получили из бюджета десятки миллионов рублей и не выполнили свои обязательства по договору, говорится в исковом заявлении, зарегистрированном в Новосибирском арбитражном суде.
— ГКУ «Хозяйственное управление» обратилось с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере 45 млн рублей, — отметили в суде.
О проблемах с ремонтом в холлах Новосибирского Заксобрания редакция НГС рассказывала летом 2023 года. Контракт на проведение работ получило ООО «Прогрессстройгрупп», одним из соучредителей которой является депутат регионального собрания от «Российской партии песнионеров» 40-летний Александр Аверкин. Один из субподрядчиков, который занимался монтажом терракотовых стенных панелей, пожаловался, что компания не рассчиталась с ним за работу. Сумма договора — 1,2 млн рублей.
В декабре 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск к «Прогресстройгрупп» от заказчика — ГКУ «Хозяйственное управление», учредителем которого, в частности, является Правительство НСО. С предпринимателей требуют выплату аванса в размере 45 миллионов рублей.
Ранее Аверкин в разговоре с НГС отказался комментировать долги компании, отправив по этой теме к гендиректору «Прогрессстройгрупп» Михаилу Бушмакину.
Бушмакин заявил, что работы, указанные в договоре с «Хозяйственным управлением» «выполнены на 100%, но их решили не принимать».
— Работы не принимают, потому что говорят о том, что были нарушены сроки. Сроки нарушены были не только по нашей вине. У нас была поставка оборудования, которая попала в санкционный список в 2022 году: это разный клей, потом светильное оборудование, которое было в проекте заявлено, терракотовые панели, которые ехали более трех месяцев. Также были остановки работ, потому что в здании Заксобрания велись сессии, комитеты и встречи, то есть нас останавливали. Были факторы, которые от нас не зависели, — Подчеркнул предприниматель.
Бушмакин добавил, что все 45 миллионов рублей, полученные из бюджета, находились на казначейском счету, соответственно все операции с государственными деньгами «максимально прозрачны». Предприниматель подчеркнул, что компания «категорически не согласна с требованиями» бюджетного учреждения и готовит встречный иск. По его словам, из общей суммы по контракту (60 млн рублей», компания за выполненные работы недополучила 15 млн рублей.
Редакция НГС отправила запрос в ГКУ «Хозяйственное управление» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В прошлом году мы подробно рассказывали о так называемом «марше справедливости» силовиков против депутатов регионального Заксобрания. За последние несколько лет сразу пятерых человек привлекли по делам о мошенничестве.