Сибиряк напечатал на 3д-принтере членозавров и рукожопов — он выставил статуэтки на сайте объявлений

Новосибирец Сергей Пшеничников выставил на продажу на сайте объявлений провокационные статуэтки. Часть выполнена в виде ладоней с ягодицами. Другие представляют собой наполовину динозавров, наполовину — мужской половой орган. Продавец скромно называет их бананозаврами, но на других сайтах, где продают подобные поделки, их именуют просто членозаврами.
Название для своих статуэток мужчина выбрал, чтобы они могли проходить цензуру и сайт объявлений не снимал их с продажи. Бананозавров новосибирцу печатает его знакомый на 3D-принтере. Сергей добавляет:
— У бананазавра есть подруга, но я снял ее с продажи из-за маленького спроса.
Один из бананозавров стоимостью 2,9 тысяч рублей, окрашен в золотистый цвет и покрыт лаком. Пшеничников рассказал НГС, что у него нередко покупают подобные статуэтки как элемент декора — по его словам, они пользуются спросом:
— Как правило, купленных у меня бананазавров дарят на день рождения одиноким девушкам.
Житель Новосибирска рассказал и о руках с ягодицами. Они изготавливаются из смеси гипса с пластификатором, которая заливается в самодельную силиконовую форму. Зачастую их дарят коллегам, делится Сергей. В ассортименте продавца на сайте объявлений такие статуэтки стоят от 1,2 до 2,6 тысяч рублей.
Таким товаром торгуют не только на сайтах объявлений. В разном ценовом сегменте статуэтки-бананазавры и руки с ягодицами также продаются на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Aliexpress и так далее.
На Wildberries статуэтки в виде рук с ягодицами стоят от 150 до 1,6 тысяч, а «динозавры» — от 990 до 10 тысяч. На Ozon предлагают бананазавров от 1 до 1,6 тысяч, а статуэтки-ладони — от 300 до 1,7 тысяч рублей.
Еще один сибиряк продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами. НГС выяснил, почему он хочет за нее 1,5 миллиона.