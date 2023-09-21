Сибиряк напечатал на 3д-принтере членозавров и рукожопов — он выставил статуэтки на сайте объявлений

— У бананазавра есть подруга, но я снял ее с продажи из-за маленького спроса.

Один из бананозавров стоимостью 2,9 тысяч рублей, окрашен в золотистый цвет и покрыт лаком. Пшеничников рассказал НГС, что у него нередко покупают подобные статуэтки как элемент декора — по его словам, они пользуются спросом:

