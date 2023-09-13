В клинику «1+1» вновь пришли силовики — имущество на 12 миллионов передают владельцу здания

По данным сервиса «Контур.Фокус», Станислав Юрьевич Беляев — индивидуальный предприниматель, который упоминается как участник минимум в 6 новосибирских организациях. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «1+1». Беляев с Хен Ен Хи (по 50%) владеют ООО «Айсклад-Нск» (образовано в октябре 2022 года) и является единственным учредителем ООО «Сансара». Первая занимается складами и хранением, вторая — управлением арендованным имуществом. Финансовые показатели ООО «Сансара» на конец 2022 года: выручка — 3,3 миллиона рублей, чистый убыток — 591 тысяча рублей. В июле создал компанию «Сибберри Клуб», которая занимается гостиницами.

