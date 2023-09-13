В клинику «1+1» вновь пришли силовики — имущество на 12 миллионов передают владельцу здания

В Новосибирске в клинику «1+1» (ООО «Клиника НМТ») на улице Восход пришли силовики. Они должны выселить из помещения клинику, арестовать ее имущество и отдать его владельцу здания Сергею Беляеву.
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, арбитражный суд Новосибирской области прекратил отсрочку, по которой ООО «Клиника НМТ» могла занимать здание до 31 октября.
— Сотрудники ГУФССП России по Новосибирской области возобновили исполнительные действия по освобождению должником нежилого помещения, — сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
Как рассказала юрист владельца здания Екатерина Рослякова, приставы Октябрьского района арестуют имущество стоимостью 12 миллионов в пользу владельца Сергея Беляева. Всего по двум делам клиника должна владельцу здания около 24 миллионов рублей, говорит Рослякова.
Директор клиники «Клиника НМТ» Татьяна Тищенко также приехала на место вместе с владельцем.
— Нас пригласили на передачу имущества. Нас, из представителей клиники, пустили только двоих. Тут больше 50 человек, — рассказала Татьяна.
ООО «Клиника НМТ» образовано в апреле 2018 года. Директор и единственный учредитель с 2021 года — Татьяна Тищенко. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 113,6 миллиона рублей, чистый убыток — 12,7 миллиона рублей. Тищенко также является директором АНО Медкластер НСО, образованной в феврале 2022 года.
По данным Контур.Фокус, кредитор Станислав Беляев 15 августа обратился в суд с требованием признать ООО «Клиника НМТ» банкротом. Похожее требование выдвигал Станислав Беляев в ноябре 2022 года. Как добавила юрист бизнесмена, требование приняли к производству и назначено судебное заседание.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Станислав Юрьевич Беляев — индивидуальный предприниматель, который упоминается как участник минимум в 6 новосибирских организациях. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «1+1». Беляев с Хен Ен Хи (по 50%) владеют ООО «Айсклад-Нск» (образовано в октябре 2022 года) и является единственным учредителем ООО «Сансара». Первая занимается складами и хранением, вторая — управлением арендованным имуществом. Финансовые показатели ООО «Сансара» на конец 2022 года: выручка — 3,3 миллиона рублей, чистый убыток — 591 тысяча рублей. В июле создал компанию «Сибберри Клуб», которая занимается гостиницами.
Скандал из-за здания на улице Восход разгорелся в начале лета. 29 июня. Туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Клиника посчитала, что их пациентов выводят незаконно и уезжать не собиралась. Владелец здания Станислав Беляев рассказал свою версию. Всю историю скандала с выселением клиники НГС освещал в сюжете «Выселяют клинику «1+1».