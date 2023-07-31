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Выселяют клинику «1+1»Подробности

«Я просто не мог поверить, что у нас какие-то 90-е»: владелец здания — о скандале с выселением приставами клиники «1+1»

Бизнесмен выиграл три суда и восемь месяцев добивался освобождения своего помещения

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Станислав Беляев — владелец здания. С арендаторами он судится уже 4 года и несколько процессов выиграл

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Скандал вокруг клиники «1+1» разгорелся этим летом. Большая редкость, когда врачей и пациентов приходится выгонять с помощью спецназа. С действиями приставов владельцы медцентра не согласились и заявили, что хозяин здания действовал незаконно, а принудительное выселение угрожало жизни и здоровью пациентов. У Станислава Беляева, которому и принадлежит строение на улице Восход, совсем другая версия произошедшего. Он утверждает, что хозяева клиники уже больше четырех лет не платят в полном объеме аренду и накопили долг более чем 78 миллионов рублей. Ему удалось расторгнуть договор аренды — решение устояло даже в Верховном суде. Бизнесмен получил исполнительный лист и ждал освобождения своего здания восемь месяцев. Среди «пациентов» в попавших в СМИ фото и видео с выселения, кстати, оказались муж владелицы клиники, а также сотрудники и родственники их семьи.

«Ничего возмещать я им не должен»

Здание, вокруг которого разыгрались такие боевые действия, принадлежало заводу «Оксид» и было продано с аукциона в 2016 году. Купил его Станислав Беляев.

— Оно было в предаварийном состоянии, — вспоминает бизнесмен. — Ремонта с момента постройки там не было. Около 2 лет делал капитальный ремонт. В здании оставил только несущие колонны и перекрытия. Всё остальное было вычищено, вынесено. Поменял все коммуникации, внешний облик. На 2018 год у меня были идеальные наливные полы, оштукатуренные стены, гранитом облицованы парадные группы, керамогранитом — лестницы. Здание полностью подготовили к передаче арендатору.

В таком виде здание отдали арендаторам в 2018 году

В таком виде здание отдали арендаторам в 2018 году

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В 2018 году Беляев передал здание в аренду ООО «Клиника НМТ». Подписывала договор с ним Логинова Оксана Александровна. На одном из судов выяснилось, что уже на следующий день после подписания договора она сменила имя и фамилию (документ имеется в распоряжении редакции). Сейчас она Тищенко Татьяна Александровна — учредитель и совладелец клиники «1+1» (юридическое название — ООО «Клиника НМТ»).

Договор имеется в распоряжении редакции. Он был подписан 27 декабря 2018 года. По нему клиника получала нежилое помещение и участок под ним на 10 лет. Она должна была сама доделать ремонт в помещении за свой счет. Владелец постройки за свои деньги должен был к моменту открытия клиники облагородить территорию у здания и сделать парковку.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Станислав Юрьевич Беляев — индивидуальный предприниматель, который упоминается как участник минимум в 6 новосибирских организациях. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «1+1». Беляев с Хен Ен Хи (по 50%) владеют ООО «Айсклад-Нск» (образовано в октябре 2022 года) и является единственным учредителем ООО «Сансара». Первая занимается складами и хранением, вторая — управлением арендованным имуществом. Финансовые показатели ООО «Сансара» на конец 2022 года: выручка — 3,3 миллиона рублей, чистый убыток — 591 тысяча рублей. В июле создал компанию «Сибберри Клуб», которая занимается гостиницами.

Стороны договорились, что оплата будет состоять из двух частей — постоянная и переменная, то есть коммунальные платежи. Чтобы клиника смогла сделать финальную отделку под себя и начать работать, первый месяц оплата аренды не предусматривалась. Затем с февраля по сентябрь 2019 года сумма постепенно увеличивалась. С октября клиника должна была платить за аренду в полном объеме — 2 086 715 рублей в срок до 10-го числа каждого месяца.

— В договоре мы прописали постепенное увеличение арендной платы, — отметил Станислав Беляев. — Они не делали капитальный ремонт. Всё было сделано до того, как здание передали в аренду, в том числе и установлены окна. Внутри они сделали отделку — текущий ремонт и улучшения. Сантехнику установили ту, которую хотят. Двери, гипсокартоновые перегородки, покраску. Ничего возмещать я им не должен был по этому ремонту, и мне было всё равно, что они там делают.

Здесь стоит обратить внимание, что камнем преткновения в итоге стал один из пунктов договора.

— По окончании срока действия настоящего договора, а также в случае прекращения его действия по любым другим основаниям стоимость произведенного ремонта, перестройки, перепланировки помещения, а также всех произведенных за счет Арендатора отделимых и неотделимых улучшений Арендатору не возмещается, — этот пункт прописан в договоре, и на основании его Станислав Беляев отказывается компенсировать клинике косметический ремонт и финальную отделку.

ООО «Клиника НМТ» было создано 9 апреля 2018 года двумя людьми — Тищенко Андреем Вячеславовичем и Логиновой Оксаной Александровной. С 2019 года организация постепенно перешла во владение Тищенко Татьяны Александровны (такое имя и фамилию взяла себе Оксана Логинова). Она является сейчас и ее директором. За 2022 год выручка составила 113,6 миллиона рублей, чистый убыток — 12,7 миллиона рублей.

Проблемы с первого дня

Так выглядело здание, которое отдали в аренду в конце 2018 года

Так выглядело здание, которое отдали в аренду в конце 2018 года

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Проблемы с клиникой у бизнесмена начались уже на второй месяц после подписания договора, когда арендатор должен был заплатить первые 1,7 миллиона рублей. Станислав Беляев объяснил, что долгое время не контактировал напрямую с владельцами медцентра, потому что всеми делами занимался по доверенности его агент — Хен Андрей Динхоевич.

— Они платили по полмиллиона рублей. И уже через год накопили долги по арендным платежам около 10 миллионов рублей. Мы подали на них в суд в 2019 году. Они тут же пошли с нами на переговоры, получили какой-то заказ. И около 8 миллионов из того долга погасили. И тем же месяцем мы иск отозвали, — отмечает бизнесмен. — А со следующего месяца всё пошло как под копирку.

Агент, по словам бизнесмена, клинику старался всегда оправдать.

— Андрей Хен — мой агент. Он был очень близким мне человеком. Я ему верил. Он объяснял: «Вот они просят дать им развиться, они покупают оборудование, заключают договор со страховой». И это было каждый месяц, какие-то факты, которые вели еще к большему долгу. Летом 2021 года я сказал ему, что долг с 2019 года — уже 20 миллионов. Я решил разбираться сам.

У агента доверенность Беляев отозвал и уже от владельцев клиники узнал, что тот обещал отсрочки.

— Мы с Андреем и Татьяной Тищенко расписали график погашения долга плюсом к арендным платежам. Они его выдержали один месяц — август 2021 года. И с сентября они опять мне платят 500 тысяч рублей и рассказывают, какие они классные и как они будут платить, — вспоминает Станислав Беляев.

С этого момента начались многочисленные судебные процессы.

Несколько лет судов

Станислав Беляев выиграл уже три суда против клиники — частичную оплату долга по аренде, оплату неустойки и расторжение договора аренды

Станислав Беляев выиграл уже три суда против клиники — частичную оплату долга по аренде, оплату неустойки и расторжение договора аренды

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В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области отражается пять дел, где истцом выступает Станислав Беляев, а ответчиком — «Клиника НМТ». И два дела, где бизнесмен — ответчик, а истец — клиника.

Первое дело против клиники Беляев выиграл еще в 2022 году. Оно касалось взыскания пени в 11,5 миллиона рублей за неоплату аренды с февраля 2019 года по декабрь 2021 года. Решение устояло в Верховном суде и вступило в законную силу.

Второй иск — о расторжении договора — был отозван самим предпринимателем, так как планировалось сделать это во внесудебном порядке.

— Мы подали иск сначала о взыскании пени, потому что надеялись на чудо. Они же в 2019 году путем такого давления с нами рассчитались. Мы ожидали такую же реакцию. А нет. Они мне в итоге сказали: «Ах, вы так. Больше вы от нас ни копейки не увидите. И в это здание вы больше не войдете», — возмущается Станислав Беляев. — А что мне еще оставалось? Мы начинаем судебные процессы. Первый — взыскание основного долга и второй — на расторжение договора.

По счету третий иск от предпринимателя был подан о взыскании платы за аренду — 24,9 миллиона рублей. В свою очередь клиника заявила требования в 1,97 миллиона рублей за монтаж пожарной системы, который должен был провести арендодатель за свой счет.

Именно здесь и появляется информация о дополнительных соглашениях на взаимозачет, подлинность которых сейчас оспаривает Станислав Беляев. Документы подписывал Андрей Хен, и он подтвердил это в суде. Беляев подозревает своего экс-агента в сговоре с клиникой и обратился по этому поводу в полицию.

— Сначала был пробный шар (проброс. — Прим. ред.), что от клиники он получил наличными 3 миллиона рублей и отдал мне. Хен пришел на суд и подтвердил это. Судья спросила, где дополнение к договору, что можно наличными оплачивать, если нет допсоглашения. Он заявил, что ничего страшного, приехал в офис и отдал деньги, и не смущает его, что это 31 декабря было. Я согласился включить эти 3 миллиона рублей, чтобы потом разбираться в уголовном поле, — отметил Станислав Беляев. — На следующем заседании появилось соглашение на 10 миллионов. Дополнения эти не видел ни я никогда в жизни, ни мой юрист, ни главный бухгалтер. Все эти люди были опрошены. В юстиции не зарегистрированы эти документы. Их видели только Хен и клиника.

Клиника заявила, что на 10 миллионов заменила лифт, вентиляцию, провела отделку лестницы и другие работы. Андрей Хен в суде подтвердил, что согласовывал это с Беляевым и тот на возмещение этих трат якобы был согласен. Бизнесмен утверждает, что этого не было, и заявил о фальсификации допсоглашений.

Эксперты подлинность документов не смогли установить, так как «подписи от имени Тищенко Т. А. и представителя Хена А. Д. в соглашении не пригодны для исследования, поскольку полностью пересекаются с оттисками печатей ООО «Клиника НМТ» и ИП Беляева Станислава Юрьевича соответственно. Химический анализ провести так же не удалось.

В феврале этого года Хен Андрей Динхоевич получил доверенность уже от ООО «Клиника НМТ» и стал их представителем в суде. Корреспондент НГС пыталась дозвониться до него и уточнить, почему бывший агент Беляева решил защищать теперь интересы клиники, но трубку он не взял. Сообщение в WhatsApp с просьбой ответить на вопросы редакции мужчина прочитал, но оставил без ответа.

В итоге суд вычел из иска 10 миллионов рублей. И постановил, что клиника должна Беляеву за аренду 14,6 миллиона рублей. Также за монтаж пожарных систем Беляев по решению суда должен был медцентру 1,97 миллиона рублей. Суд произвел зачет этих сумм, и в итоге клиника осталась должна за аренду 12,6 миллиона рублей. На прошлой неделе решение устояло в очередной апелляции.

Четвертый суд по спору между Беляевым и клиникой проходил из-за того, что бизнесмен просил рассрочку на оплату госпошлины, и получил отказ от суда.

«Всё на руках — а мне с клиники кукиш»

Когда приставы начали действовать, Станислав Беляев был в Москве — писал жалобы в центральный аппарат на ФССП, так как долгое время ведомство, по его мнению, бездействовало

Когда приставы начали действовать, Станислав Беляев был в Москве — писал жалобы в центральный аппарат на ФССП, так как долгое время ведомство, по его мнению, бездействовало

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Пятым делом и третьим выигранным иском стало требование Беляева о расторжении договора аренды. Клиника активно оспаривала его. Спор дошел до Верховного суда.

Все суды по этому вопросу встали на сторону Станислава Беляева. Арбитражный суд Новосибирской области объявил свое решение 28 июня 2022 года — договор аренды был расторгнут, клиника должна была освободить помещение в течение 30 дней. Затем были апелляция, кассация, а в октябре 2022 года решение вступило в силу, в ноябре 2022 года Беляев получил исполнительный лист.

— И все эти 8 месяцев приставы их извещали, что нужно исполнить решение суда, накладывали штрафы, просили покинуть помещение. Они приходили лично как минимум раз в неделю, — уверяет Станислав Беляев. — За 8 месяцев Татьяна Александровна Тищенко ни разу не пришла к приставам. Они ходили по всем ее пропискам, но она нигде не проживала. В клинике ее никогда не было.

Станислав Беляев уверяет, что приставы очень терпеливо подходили к вопросу исполнения решения.

— Я весной подавал несколько раз в суд на приставов. Здание-то я не мог использовать. Сильно расстраивался, конечно, всё на руках — а мне с клиники кукиш. В Москву ездил в центральный аппарат ФССП. Я просто не мог поверить, что у нас какие-то 90-е и можно вот так: хоп, и всё, — разводит руками владелец здания.

Клинику выдворяли из здания два дня

Клинику выдворяли из здания два дня

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Исполнить решение суда принудительно приставы решили в два дня. Первый — 29 июня. В этот день были опечатаны 3-й и 4-й этажи — конференц-зал, кабинеты приема и административные кабинеты. Врачи продолжали работать на 1-м и 2-м этажах, где были операционные и стационар.

— В четверг мы увидели девушку, которая выносила документы, приходим в понедельник, а она лежит в реанимации и активно умирает. А потом выясняем, что это Логинова Анастасия Евгеньевна — дочь Тищенко Татьяны Александровны, — утверждает юрист Беляева Екатерина Рослякова. — Там не было других пациентов, кроме как сотрудники и аффилированные лица.

В понедельник, 3 июля, приставы пришли освобождать остальное здание и столкнулись с активным сопротивлением. В стационаре лежали пациенты, которые отказывались покидать клинику.

— Один мужчина очень активно умирал, капали капельницу, бутылек был замотан в черный скотч. С утра и до самого вечера умирал, потом перестал. Это Андрей Тищенко, один из владельцев клиники, — показывает видео юрист.

На первом фото слева Андрей Тищенко на видео заявляет, что он владелец, и показывает паспорт. На фото посередине мужчина лежит под капельницей в день освобождения здания. На третьем — его удалось убедить уйти

На первом фото слева Андрей Тищенко на видео заявляет, что он владелец, и показывает паспорт. На фото посередине мужчина лежит под капельницей в день освобождения здания. На третьем — его удалось убедить уйти

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Слева Анастасия Логинова и Алина Исакова — сотрудницы клиники, представляют организацию на «Гонке героев». <nobr class="_">3 июля</nobr> девушки оказались на больничных койках

Слева Анастасия Логинова и Алина Исакова — сотрудницы клиники, представляют организацию на «Гонке героев». 3 июля девушки оказались на больничных койках

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Екатерина Рослякова подтвердила, что помимо приставов при выселении клиники присутствовали мужчины не в форме.

— Это была моя личная охрана. Так как неоднократно поступали в мой адрес угрозы, я была с охраной. Вели они себя нормально. Ни одного в итоге заявления на них никто не написал, — подчеркнула юрист. — Ребята-спецназовцы крайне аккуратно выносили. К каждому этому заболевшему вызывалась скорая помощь. Они под видео отказывались даже представляться и от скорой помощи. Говорили, что им нужен их лечащий врач, а скорая не компетентна. Мы фиксировали номера бригад.

Приходили к клинике и настоящие пациенты — об отмене приема, по словам юриста, людям не сообщали, но в дверях стоял спецназ.

Ремонт в 109 миллионов

В свою очередь «Клиника НМТ» подала два иска против Станислава Беляева. В первом организация потребовала признать договор аренды недействительным. Клиника указывала, что договор подписывал не предприниматель и намерения у него были недобросовестными. В этом иске появляются требования к предпринимателю на 70 миллионов рублей за проведенный капитальный ремонт. Арбитражный суд Новосибирской области в иске отказал.

Во втором иске медцентр требует с предпринимателя 109,6 миллиона рублей за неосновательное обогащение и еще 29,6 миллиона рублей по процентам за пользование этими средствами. Клиника утверждает, что был проведен капитальный ремонт здания и полная замена всех коммуникаций. Их доводы Арбитражный суд Новосибирской области не принял и в иске отказал.

Но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение. Клиника утверждает, что сделала капитальный ремонт здания до заключения договора аренды и именно она привела его в нужный вид за полгода — с июня по декабрь 2018 года.

— Вопрос о наличии между сторонами иных соглашений относительно работ, выполненных клиникой до заключения указанного договора аренды, судами не исследовался и на обсуждение сторон не выносился, — отмечается в решении. — Указанные обстоятельства имеют существенное значение для правильного рассмотрения дела.

Заседание по новому рассмотрению иска назначено в Арбитражном суде Новосибирской области на 15 августа.

Хранение до 31 октября и иски к приставам

Здание, вещи внутри и оборудование передано на ответственное хранение юристу бизнесмена Екатерине Росляковой

Здание, вещи внутри и оборудование передано на ответственное хранение юристу бизнесмена Екатерине Росляковой

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В спорное здание сейчас попасть невозможно — оно находится под охраной, а кабинеты опечатаны. «Клиника НМТ» получила определение Арбитражного суда Новосибирской области по отсрочке решения об освобождении здания до 31 октября. Но оно было получено 7 июля. То есть через четыре дня после того, как решение было фактически исполнено.

Затем уже 14 июля 2023 года медцентр потребовал принять обеспечительные меры — отменить выдворение из здания и вернуть туда доступ клинике до 31 октября, ссылаясь на определенные взятые на себя обязательства.

— Обращаясь за обеспечительными мерами, заявляет о возложении на судебного пристава-исполнителя обязанности совершить действия, направленные не на обеспечение исполнения судебного акта, а на понуждение судебного пристава-исполнителя отменить принятые им ранее меры принудительного исполнения решения суда. Такое понуждение не является обеспечительной мерой, — отмечает суд.

В иске клинике было отказано, но при этом владелец до 31 октября ничего со зданием сделать не может. В ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 июля, в здание, по словам Росляковой, проникли некие лица.

— Мы вызвали полицию. Как мы полагаем, сотрудники украли ключи от всех кабинетов, которые были опечатаны, видеорегистратор украли, вскрыли несколько административных кабинетов, — подчеркнула Екатерина Рослякова. — Они уже когда все вышли — то мы увидели, что камеры побиты с внешней стороны. Оповестили приставов, что не можем обеспечить сохранность во вскрытых помещениях.

«Я пострадавший, люди мне три года не платят, и вот такой ушат»

Станислав Беляев уверен в своей правоте и подкрепляет это решениями суда. Мужчина признается, что уже устал от этой ситуации, но при этом не унывает

Станислав Беляев уверен в своей правоте и подкрепляет это решениями суда. Мужчина признается, что уже устал от этой ситуации, но при этом не унывает

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Станислав Беляев готовит документы, чтобы оспорить решение суда об отложении исполнения выселения до 31 октября.

— Я не могу сейчас использовать по назначению здание. Несу расходы на охрану, коммунальные службы. Получилось очень крайне противоречивое определение. Из-за обязательств клиники перед третьими лицами меня обязывали ждать до 31 октября. А решение суда о разрыве договора и выселении выполнено. И сейчас мы находимся в такой вот ситуации. Суд обязать меня пустить клинику обратно не может, потому что я собственник и принудить меня это сделать невозможно, — подчеркнул бизнесмен. — Я терпеливый. Три года ждал и до октября подожду. Их врачи каждый день почти приходят и стоят возле двери немного и уходят. И пациенты приходят. Нам их очень жалко.

Сейчас бизнесмен готовит иски о взыскании платы за аренду с октября 2022 года. За почти год долг составил более 74 миллионов рублей и пени в 18 миллионов рублей.

— На меня вылили такой объем грязи со всех сторон. Самое безобидное — я американец, шпион, кто-то меня спонсирует, убиваю, насилую и так далее. И вот. Вы в последнее время хоть что-то положительное могли найти? Они меня с ног до головы! При том, что я сижу, зубы стер уже до десен. Я пострадавший, люди мне три года не платят, в лицо мне заявляют, что это теперь их здание, и вот такой ушат в придачу, — возмущен Станислав Беляев.

Редакция НГС обратилась с официальными запросами в ГУ МВД по Новосибирской области, в ГУФССП по Новосибирской области и в Минздрав Новосибирской области в части заявлений о том, что пациенты отказывались от госпитализации.

«Клиника 1+1» неоднократно высказывала свою позицию по спорам с владельцем здания. С 13 июля ООО «Клиника НМТ» подала шесть исков против судебных приставов.

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