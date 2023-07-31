«Я просто не мог поверить, что у нас какие-то 90-е»: владелец здания — о скандале с выселением приставами клиники «1+1»

Скандал вокруг клиники «1+1» разгорелся этим летом. Большая редкость, когда врачей и пациентов приходится выгонять с помощью спецназа. С действиями приставов владельцы медцентра не согласились и заявили, что хозяин здания действовал незаконно, а принудительное выселение угрожало жизни и здоровью пациентов. У Станислава Беляева, которому и принадлежит строение на улице Восход, совсем другая версия произошедшего. Он утверждает, что хозяева клиники уже больше четырех лет не платят в полном объеме аренду и накопили долг более чем 78 миллионов рублей. Ему удалось расторгнуть договор аренды — решение устояло даже в Верховном суде. Бизнесмен получил исполнительный лист и ждал освобождения своего здания восемь месяцев. Среди «пациентов» в попавших в СМИ фото и видео с выселения, кстати, оказались муж владелицы клиники, а также сотрудники и родственники их семьи.
«Ничего возмещать я им не должен»
Здание, вокруг которого разыгрались такие боевые действия, принадлежало заводу «Оксид» и было продано с аукциона в 2016 году. Купил его Станислав Беляев.
— Оно было в предаварийном состоянии, — вспоминает бизнесмен. — Ремонта с момента постройки там не было. Около
В 2018 году Беляев передал здание в аренду ООО «Клиника НМТ». Подписывала договор с ним Логинова Оксана Александровна. На одном из судов выяснилось, что уже на следующий день после подписания договора она сменила имя и фамилию (документ имеется в распоряжении редакции). Сейчас она Тищенко Татьяна Александровна — учредитель и совладелец клиники «
Договор имеется в распоряжении редакции. Он был подписан
По данным сервиса «Контур.Фокус», Станислав Юрьевич Беляев — индивидуальный предприниматель, который упоминается как участник минимум в 6 новосибирских организациях. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «
Стороны договорились, что оплата будет состоять из двух частей — постоянная и переменная, то есть коммунальные платежи. Чтобы клиника смогла сделать финальную отделку под себя и начать работать, первый месяц оплата аренды не предусматривалась. Затем с февраля по сентябрь 2019 года сумма постепенно увеличивалась. С октября клиника должна была платить за аренду в полном объеме —
— В договоре мы прописали постепенное увеличение арендной платы, — отметил Станислав Беляев. — Они не делали капитальный ремонт. Всё было сделано до того, как здание передали в аренду, в том числе и установлены окна. Внутри они сделали отделку — текущий ремонт и улучшения. Сантехнику установили ту, которую хотят. Двери, гипсокартоновые перегородки, покраску. Ничего возмещать я им не должен был по этому ремонту, и мне было всё равно, что они там делают.
Здесь стоит обратить внимание, что камнем преткновения в итоге стал один из пунктов договора.
— По окончании срока действия настоящего договора, а также в случае прекращения его действия по любым другим основаниям стоимость произведенного ремонта, перестройки, перепланировки помещения, а также всех произведенных за счет Арендатора отделимых и неотделимых улучшений Арендатору не возмещается, — этот пункт прописан в договоре, и на основании его Станислав Беляев отказывается компенсировать клинике косметический ремонт и финальную отделку.
ООО «Клиника НМТ» было создано
Проблемы с первого дня
Проблемы с клиникой у бизнесмена начались уже на второй месяц после подписания договора, когда арендатор должен был заплатить первые 1,7 миллиона рублей. Станислав Беляев объяснил, что долгое время не контактировал напрямую с владельцами медцентра, потому что всеми делами занимался по доверенности его агент — Хен Андрей Динхоевич.
— Они платили по полмиллиона рублей. И уже через год накопили долги по арендным платежам около 10 миллионов рублей. Мы подали на них в суд в 2019 году. Они тут же пошли с нами на переговоры, получили какой-то заказ. И около
Агент, по словам бизнесмена, клинику старался всегда оправдать.
— Андрей Хен — мой агент. Он был очень близким мне человеком. Я ему верил. Он объяснял: «Вот они просят дать им развиться, они покупают оборудование, заключают договор со страховой». И это было каждый месяц, какие-то факты, которые вели еще к большему долгу. Летом 2021 года я сказал ему, что долг с 2019 года — уже 20 миллионов. Я решил разбираться сам.
У агента доверенность Беляев отозвал и уже от владельцев клиники узнал, что тот обещал отсрочки.
— Мы с Андреем и Татьяной Тищенко расписали график погашения долга плюсом к арендным платежам. Они его выдержали один месяц — август 2021 года. И с сентября они опять мне платят 500 тысяч рублей и рассказывают, какие они классные и как они будут платить, — вспоминает Станислав Беляев.
С этого момента начались многочисленные судебные процессы.
Несколько лет судов
В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области отражается пять дел, где истцом выступает Станислав Беляев, а ответчиком — «Клиника НМТ». И два дела, где бизнесмен — ответчик, а истец — клиника.
Первое дело против клиники Беляев выиграл еще в 2022 году. Оно касалось взыскания пени в 11,5 миллиона рублей за неоплату аренды с февраля 2019 года по декабрь 2021 года. Решение устояло в Верховном суде и вступило в законную силу.
Второй иск — о расторжении договора — был отозван самим предпринимателем, так как планировалось сделать это во внесудебном порядке.
— Мы подали иск сначала о взыскании пени, потому что надеялись на чудо. Они же в 2019 году путем такого давления с нами рассчитались. Мы ожидали такую же реакцию. А нет. Они мне в итоге сказали: «Ах, вы так. Больше вы от нас ни копейки не увидите. И в это здание вы больше не войдете», — возмущается Станислав Беляев. — А что мне еще оставалось? Мы начинаем судебные процессы. Первый — взыскание основного долга и второй — на расторжение договора.
По счету третий иск от предпринимателя был подан о взыскании платы за аренду — 24,9 миллиона рублей. В свою очередь клиника заявила требования в 1,97 миллиона рублей за монтаж пожарной системы, который должен был провести арендодатель за свой счет.
Именно здесь и появляется информация о дополнительных соглашениях на взаимозачет, подлинность которых сейчас оспаривает Станислав Беляев. Документы подписывал Андрей Хен, и он подтвердил это в суде. Беляев подозревает своего экс-агента в сговоре с клиникой и обратился по этому поводу в полицию.
— Сначала был пробный шар (проброс. — Прим. ред.), что от клиники он получил наличными
Клиника заявила, что на 10 миллионов заменила лифт, вентиляцию, провела отделку лестницы и другие работы. Андрей Хен в суде подтвердил, что согласовывал это с Беляевым и тот на возмещение этих трат якобы был согласен. Бизнесмен утверждает, что этого не было, и заявил о фальсификации допсоглашений.
Эксперты подлинность документов не смогли установить, так как «подписи от имени Тищенко
В феврале этого года Хен Андрей Динхоевич получил доверенность уже от ООО «Клиника НМТ» и стал их представителем в суде. Корреспондент НГС пыталась дозвониться до него и уточнить, почему бывший агент Беляева решил защищать теперь интересы клиники, но трубку он не взял. Сообщение в WhatsApp с просьбой ответить на вопросы редакции мужчина прочитал, но оставил без ответа.
В итоге суд вычел из иска 10 миллионов рублей. И постановил, что клиника должна Беляеву за аренду 14,6 миллиона рублей. Также за монтаж пожарных систем Беляев по решению суда должен был медцентру 1,97 миллиона рублей. Суд произвел зачет этих сумм, и в итоге клиника осталась должна за аренду 12,6 миллиона рублей. На прошлой неделе решение устояло в очередной апелляции.
Четвертый суд по спору между Беляевым и клиникой проходил из-за того, что бизнесмен просил рассрочку на оплату госпошлины, и получил отказ от суда.
«Всё на руках — а мне с клиники кукиш»
Пятым делом и третьим выигранным иском стало требование Беляева о расторжении договора аренды. Клиника активно оспаривала его. Спор дошел до Верховного суда.
Все суды по этому вопросу встали на сторону Станислава Беляева. Арбитражный суд Новосибирской области объявил свое решение
— И все эти 8 месяцев приставы их извещали, что нужно исполнить решение суда, накладывали штрафы, просили покинуть помещение. Они приходили лично как минимум раз в неделю, — уверяет Станислав Беляев. — За
Станислав Беляев уверяет, что приставы очень терпеливо подходили к вопросу исполнения решения.
— Я весной подавал несколько раз в суд на приставов. Здание-то я не мог использовать. Сильно расстраивался, конечно, всё на руках — а мне с клиники кукиш. В Москву ездил в центральный аппарат ФССП. Я просто не мог поверить, что у нас какие-то
Исполнить решение суда принудительно приставы решили в два дня. Первый —
— В четверг мы увидели девушку, которая выносила документы, приходим в понедельник, а она лежит в реанимации и активно умирает. А потом выясняем, что это Логинова Анастасия Евгеньевна — дочь Тищенко Татьяны Александровны, — утверждает юрист Беляева Екатерина Рослякова. — Там не было других пациентов, кроме как сотрудники и аффилированные лица.
В понедельник, 3 июля, приставы пришли освобождать остальное здание и столкнулись с активным сопротивлением. В стационаре лежали пациенты, которые отказывались покидать клинику.
— Один мужчина очень активно умирал, капали капельницу, бутылек был замотан в черный скотч. С утра и до самого вечера умирал, потом перестал. Это Андрей Тищенко, один из владельцев клиники, — показывает видео юрист.
Екатерина Рослякова подтвердила, что помимо приставов при выселении клиники присутствовали мужчины не в форме.
— Это была моя личная охрана. Так как неоднократно поступали в мой адрес угрозы, я была с охраной. Вели они себя нормально. Ни одного в итоге заявления на них никто не написал, — подчеркнула юрист. — Ребята-спецназовцы крайне аккуратно выносили. К каждому этому заболевшему вызывалась скорая помощь. Они под видео отказывались даже представляться и от скорой помощи. Говорили, что им нужен их лечащий врач, а скорая не компетентна. Мы фиксировали номера бригад.
Приходили к клинике и настоящие пациенты — об отмене приема, по словам юриста, людям не сообщали, но в дверях стоял спецназ.
Ремонт в 109 миллионов
В свою очередь «Клиника НМТ» подала два иска против Станислава Беляева. В первом организация потребовала признать договор аренды недействительным. Клиника указывала, что договор подписывал не предприниматель и намерения у него были недобросовестными. В этом иске появляются требования к предпринимателю на 70 миллионов рублей за проведенный капитальный ремонт. Арбитражный суд Новосибирской области в иске отказал.
Во втором иске медцентр требует с предпринимателя 109,6 миллиона рублей за неосновательное обогащение и еще 29,6 миллиона рублей по процентам за пользование этими средствами. Клиника утверждает, что был проведен капитальный ремонт здания и полная замена всех коммуникаций. Их доводы Арбитражный суд Новосибирской области не принял и в иске отказал.
Но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение. Клиника утверждает, что сделала капитальный ремонт здания до заключения договора аренды и именно она привела его в нужный вид за полгода — с июня по декабрь 2018 года.
— Вопрос о наличии между сторонами иных соглашений относительно работ, выполненных клиникой до заключения указанного договора аренды, судами не исследовался и на обсуждение сторон не выносился, — отмечается в решении. — Указанные обстоятельства имеют существенное значение для правильного рассмотрения дела.
Заседание по новому рассмотрению иска назначено в Арбитражном суде Новосибирской области на
Хранение до 31 октября и иски к приставам
В спорное здание сейчас попасть невозможно — оно находится под охраной, а кабинеты опечатаны. «Клиника НМТ» получила определение Арбитражного суда Новосибирской области по отсрочке решения об освобождении здания до
Затем уже 14 июля 2023 года медцентр потребовал принять обеспечительные меры — отменить выдворение из здания и вернуть туда доступ клинике до
— Обращаясь за обеспечительными мерами, заявляет о возложении на судебного пристава-исполнителя обязанности совершить действия, направленные не на обеспечение исполнения судебного акта, а на понуждение судебного пристава-исполнителя отменить принятые им ранее меры принудительного исполнения решения суда. Такое понуждение не является обеспечительной мерой, — отмечает суд.
В иске клинике было отказано, но при этом владелец до
— Мы вызвали полицию. Как мы полагаем, сотрудники украли ключи от всех кабинетов, которые были опечатаны, видеорегистратор украли, вскрыли несколько административных кабинетов, — подчеркнула Екатерина Рослякова. — Они уже когда все вышли — то мы увидели, что камеры побиты с внешней стороны. Оповестили приставов, что не можем обеспечить сохранность во вскрытых помещениях.
«Я пострадавший, люди мне три года не платят, и вот такой ушат»
Станислав Беляев готовит документы, чтобы оспорить решение суда об отложении исполнения выселения до
— Я не могу сейчас использовать по назначению здание. Несу расходы на охрану, коммунальные службы. Получилось очень крайне противоречивое определение. Из-за обязательств клиники перед третьими лицами меня обязывали ждать до
Сейчас бизнесмен готовит иски о взыскании платы за аренду с октября 2022 года. За почти год долг составил более 74 миллионов рублей и пени в 18 миллионов рублей.
— На меня вылили такой объем грязи со всех сторон. Самое безобидное — я американец, шпион, кто-то меня спонсирует, убиваю, насилую и так далее. И вот. Вы в последнее время хоть что-то положительное могли найти? Они меня с ног до головы! При том, что я сижу, зубы стер уже до десен. Я пострадавший, люди мне три года не платят, в лицо мне заявляют, что это теперь их здание, и вот такой ушат в придачу, — возмущен Станислав Беляев.
Редакция НГС обратилась с официальными запросами в ГУ МВД по Новосибирской области, в ГУФССП по Новосибирской области и в Минздрав Новосибирской области в части заявлений о том, что пациенты отказывались от госпитализации.
«Клиника 1+1» неоднократно высказывала свою позицию по спорам с владельцем здания. С