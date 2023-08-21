Москвичка купила у блогерши из Новосибирска наставничество за 150 тысяч, а теперь требует деньги назад

Еще одна ученица популярного коуч-блогера из Новосибирска Ирины Кесаевой осталась недовольна оказанными услугами. По словам москвички Саиды Курбановой, блогер сначала заболела, а после нескольких встреч перестала выходить на связь. Теперь девушка хочет пойти в суд и готовит исковое заявление.
«Болела около месяца»
Как рассказала корреспонденту НГС Саида Курбанова, наставничество у новосибирского блогера Ирины Кесаевой она купила в августе прошлого года за
— Встречу не назовешь уроком, это было знакомство. В договоре прописано, что у нас с ней должно быть 14 созвонов, но всего мы провели 3. Сначала Ирина заболела, сказала, что не может провести урок, я ее пожалела, так она болела около месяца. Потом в ее соцсетях я увидела, что она уже здорова. Сама написала ей, тогда у нас прошел еще один созвон, — объяснила Саида.
По словам девушки, ей не понравился формат обучения, потому что в программе было написано одно, но на созвонах блогер рассказывала другое. Саида уверена, что базовые знания ей были не нужны, на тот момент она была уже не начинающим мастером, а владела салоном, девушка хотела получить глубокие знания.
— Мы шли по ее программе, я подумала, что ей виднее, ведь она мой учитель. Мы не укладывались в период, за который должны были все пройти. Ирина сказала, что я могу не беспокоиться: пока все уроки не пройдем, то можем растянуть обучение хоть на полгода, — отмечает Саида.
Перестала выходить на связь
По словам Саиды, Ирина Кесаева пропала, после того как сказала, что обучение можно растянуть. Затем коуч удалила в телеграме переписку. Зимой Саида снова связалась со своим учителем, а Ирина заблокировала ее во всех социальных сетях.
При этом ученица объяснила, что не подписала договор (документ есть в распоряжении редакции. —
Девушка написала заявление в прокуратуру, но в возбуждении дела отказали (документ также есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) и посоветовали обратиться в суд. При этом до блокировки в соцсетях Саида успела написать под фотографией Ирины комментарий с просьбой с ней связаться. Но Кесаева ей не ответила. Зато на связь с Саидой вышла другая ученица Ирины — Арина Гайдай, которая уже отсудила у блогера деньги за VIP-наставничество.
Саида утверждает, что уже направила Ирине досудебную претензию, чтобы разобраться в конфликте без суда, на это сообщение блогер ответила, но позже на связь выходить перестала.
По словам Арины Гайдай, еще примерно 8 человек недовольны обучением.
— Нашлись другие пострадавшие, об этом узнала Кесаева и стала частично возвращать другим девочкам деньги, отправляла небольшие суммы. После этого девочки не захотели идти в суд, — рассказала Арина. — Сейчас я готовлюсь к тому, чтобы подать в суд, составляем с адвокатом исковое заявление.
Журналист попыталась связаться с Ириной, но на сообщения и звонки она не ответила.
Весной НГС писал, что бывшая сотрудница блогера Ирины Кесаевой пожаловалась на задержки выплат, штрафы и вранье о заработке мастеров в 200 тысяч рублей. По ее словам, коуч не заключала договоры с мастерами.
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