Москвичка купила у блогерши из Новосибирска наставничество за 150 тысяч, а теперь требует деньги назад

По словам девушки, ей не понравился формат обучения, потому что в программе было написано одно, но на созвонах блогер рассказывала другое. Саида уверена, что базовые знания ей были не нужны, на тот момент она была уже не начинающим мастером, а владела салоном, девушка хотела получить глубокие знания.

— Мы шли по ее программе, я подумала, что ей виднее, ведь она мой учитель. Мы не укладывались в период, за который должны были все пройти. Ирина сказала, что я могу не беспокоиться: пока все уроки не пройдем, то можем растянуть обучение хоть на полгода, — отмечает Саида.