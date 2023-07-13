14 тонн просрочки: в московских «Светофорах» прошла проверка — НГС изучил полки и холодильники новосибирских магазинов сети



По результатам проверки из магазинов было изъято более 14 тонн пищевой продукции, «представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без сопроводительных документов), с нарушенными сроками годности, с видимыми повреждениями и признаками порчи».

Где еще находили просрочку

На просроченные (или пришедшие в негодность из-за нарушения условий хранения) продукты жалуются покупатели многих торговых сетей. Сами ритейлеры объясняют их наличие на полках магазинов нарушениями на местах, но к таким нарушениям руководство конкретной торговой точки могут подвинуть штрафные санкции внутри самой торговой сети за непроданный вовремя товар (который в таком случае придется списывать).