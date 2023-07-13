14 тонн просрочки: в московских «Светофорах» прошла проверка — НГС изучил полки и холодильники новосибирских магазинов сети

Роспотребнадзор объявил о многочисленных нарушениях, выявленных в московских магазинах сети дискаунтеров «Светофор». Из торговых точек пришлось изъять более 14 тонн продуктов, которые, по мнению надзорного органа, опасны для здоровья. Обозреватель НГС проверил, как обстоят дела в новосибирских магазинах, и тоже ушел оттуда не с пустыми руками.
Что случилось
Информацию о внеплановой проверке сети «Светофор» в Москве Роспотребнадзор распространил в понедельник, 10 июля. В сообщении службы сказано, что проверка проводилась «в связи с обращением организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" на нарушение сроков реализации и продажу некачественной пищевой продукции». Внеплановые выездные проверки проводились в 23 магазинах сети.
— Во всех проверенных объектах торговли были выявлены многочисленные грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, требований технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза. В магазинах осуществлялась реализация пищевой продукции без сопроводительной документации, с неполной или нечитаемой маркировкой, с истекшими сроками годности, с нарушением целостности упаковки, — сказано в заявлении Роспотребнадзора. — При хранении пищевой продукции не соблюдались нормы складирования, температурный режим и правила товарного соседства, отсутствовали приборы контроля температурно-влажностного режима, установлены факты размораживания в процессе хранения замороженной пищевой продукции (мясо, птица, рыба).
По результатам проверки из магазинов было изъято более 14 тонн пищевой продукции, «представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без сопроводительных документов), с нарушенными сроками годности, с видимыми повреждениями и признаками порчи».
Где еще находили просрочку
На просроченные (или пришедшие в негодность из-за нарушения условий хранения) продукты жалуются покупатели многих торговых сетей. Сами ритейлеры объясняют их наличие на полках магазинов нарушениями на местах, но к таким нарушениям руководство конкретной торговой точки могут подвинуть штрафные санкции внутри самой торговой сети за непроданный вовремя товар (который в таком случае придется списывать).
Роспотребнадзор проводит проверки магазинов, как правило, по обращению граждан или общественных организаций. Так, в октябре 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике пожаловался житель Ижевска, которому в местной «Пятерочке» продали просроченную до 140 суток продукцию (минеральная вода, молочные коктейли, творог, чипсы, детское питание, кулинарная продукция, конфеты). Ритейлера тогда оштрафовали на 700 тысяч рублей. В прошлом году в Омске специалисты Роспотребнадзора изъяли из продажи и опечатали партии некачественных товаров на сумму больше 20 тысяч рублей в компании «Камелот-А» (торговая сеть «Ярче!»).
Сам «Светофор» уже попадал в сводки Роспотребнадзора. В феврале этого года в Оренбургской области контролеры обнаружили в торговых точках этой сети десяток наименований молочных продуктов и растительного масла, «не соответствующей гигиеническим требованиям по показателям фальсификации». Среди товаров, отмеченных Роспотребнадзором, была продукция и новосибирской компании «Армаз», которая упаковывает и продает испанское оливковое масло.
В Новосибирске последний раз подобные масштабные проверки проводились в 2021 году. Тогда в городе оштрафовали несколько десятков магазинов, на прилавках которых нашли просроченные продукты. В Роспотребнадзоре отмечают, после этого продавцы обращают на сроки годности продуктов более пристальное внимание.
Ищем просрочку сами
«Светофор» — не самая заметная сеть на столичном рынке, в Москве и Подмосковье, по данным 2ГИС, работает меньше 110 этих дискаунтеров. Для сравнения: на той же карте сейчас присутствует более 2700 супермаркетов «Пятерочка», больше 1200 «Магнитов» и более 1100 магазинов «Дикси». Даже новая сеть дискаунтеров «Чижик» группы X5 уже имеет более 270 точек.
В Новосибирске позиции «Светофора» куда прочнее: здесь работает 35 точек сети — притом что размеры рынка меньше на порядок. У той же «Пятерочки» в Новосибирске 272 магазина, у «Марии Ра» — 287. Но если лидеры рынка стабильно растут, то количество точек «Светофора» за последний год сократилось: в июле 2022 года в 2ГИС было 40 адресов этой сети. Сейчас закрытыми отмечены три точки — то есть они прекратили работу сравнительно недавно.
Обозреватель НГС отправился в магазин «Светофора» на Дуси Ковальчук, 89 и обнаружил там довольно большое для полудня количество покупателей: их здесь было больше, чем в расположенных поблизости «Пятерочке» и «Магните» вместе взятых. Продукты выбирали люди разного возраста — от пенсионеров до молодых людей, которым на вид было не больше 20 лет. Было видно, что большинство из них сюда пришли не в первый раз.
Первым товаром, который вызвал сомнения, оказалась большая упаковка с морепродуктами, которые на ценнике были названы «креветка лангустин». Речь шла на самом деле просто о разновидности очень крупных креветок, испанское название которых (langostino austral) действительно содержит похожее слово, но в русском языке под лангустинами понимают похожих ракообразных, но обладающих клешнями.
Креветки выглядели не лучшим образом, но самое главное — на упаковке нигде не было информации о дате упаковки. Что не помешало даме, которая дождалась, пока автор отойдет, наконец, от морозильной камеры, начать придирчиво выбирать морских гадов в пакет. Стоили они 819,90 рубля, что для креветок такого размера действительно неплохо. Но, конечно, в том случае, если морепродукты будут в хорошем состоянии.
В другом морозильнике обнаружен замороженный полуфабрикат «Сибирского бекона» из свинины, последним днем реализации которого указано 13 июля. На упаковке продукт назван охлажденным, то есть можно предположить, что его не подвергали шоковой заморозке на предприятии, а просто кинули в обычный морозильник уже в магазине. Формально срок реализации еще не истек, но упаковок таких в морозильном ларе лежала целая гора, а никаких скидок (пусть и притворных), которые должны были способствовать продаже продукта, видно не было.
А вот упаковки конфет «Чудо чудное», которые предлагалось купить сразу две пачки по цене одной (149,9 рубля за 500 граммов), Роспотребнадзор наверняка бы забраковал — на всех упаковках отсутствовали дата выпуска и срок годности. Причем создавалось впечатление, что их стирали умышленно: кое-где можно было еще разглядеть остатки цифр. Конфеты лежали на ящиках с другим товаром, так что уточнить информацию по коробке также не представлялось возможным.
Еще один товар, который потенциально мог вызывать вопросы, — двухлитровые бутылки с кока-колой из Казахстана. В России напиток под этим брендом больше не производится, но его завозят из других стран в порядке параллельного импорта. Проблема в том, что за подлинностью такой импортной кока-колы сегодня на российском рынке, похоже, никто особенно не следит. В прошлом месяце, например, обозреватель НГС купил бутылку, которая якобы была вообще произведена в России (то есть это был очевидный контрафакт). Причем слепое тестирование выявило тогда, что даже вроде бы «казахская» кола по вкусу оказалась не лучше, с большим отрывом уступив напитку из алюминиевой банки, сделанной в Афганистане.
Поскольку стабильных поставок с российских предприятий в торговые сети быть сейчас не может, крупные игроки вообще предпочитают не связываться с этим брендом. Либо ограничиваются сравнительно дорогими стеклянными бутылками, которые продаются в разделе премиальных напитков. Кока-кола в пластике в крупной сети — это необычно. Вызывает подозрение и цена. По данным портала Kaspi.kz, текущая розничная цена двухлитровой бутылки в Казахстане сейчас 733 тенге (150 рублей). В сети SMALL даже по акции со скидкой больше 30% по нынешнему курсу такая упаковка обойдется в 106 рублей. «Светофор» же предлагает эту колу за 92 рубля.
Покупатели, с которыми удалось поговорить в магазине, отзывались о нем в целом благосклонно. Хвалили за низкие цены, хотя признавали, что сам магазин, расположенный в подвале, производит несколько угнетающее впечатление. С просроченными продуктами сталкивался только один опрошенный — это было печенье, но, по его словам, на качество самого лакомства это «вроде бы не повлияло».
У пользователей 2ГИС есть более серьезные претензии. Так, Мария Бортникова в отзыве об этом магазине сетует на то, что купленные здесь в замороженном виде морской язык и радужная форель имели «затхлый вкус». Сергей Сергеевич жалуется в числе прочего на «запах жженой резины», который имел приобретенный здесь карбонад из свинины. А Андрей Белов не поленился и взвесил купленную здесь вареную колбасу, обнаружив, что этот вес оказался меньше заявленного на упаковке.
Такие же претензии встречаются, впрочем, и у других сетей. В расположенном в соседнем квартале магазине сети «Мария Ра» в апреле этого года покупатель просроченное печенье. В отзывах на супермаркет «Лента» (находится в соседнем доме) в мае покупатель пожаловался на «запах тухлятины», который исходил от купленного там стейка. Там же в апреле покупатель жаловался на сельдь, срок годности которой истек еще в марте. А в расположенном над «Светофором» магазине «Пятерочка» пользователь 2ГИС купил потерявшие товарный вид вафли.
НГС направил письменный запрос в офис «Светофора» с просьбой прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации материала ответ не поступил.
Ранее мы уже пытались сравнить вслепую продукты под одинаковыми или очень похоже выглядящими брендами из «Светофора» и других торговых сетей. Выяснилось, что часть производителей делает для этой сети специальные партии товара по специальным, более простым рецептурам.