«Глубинному народу» волноваться не о чем. Что будет с российской экономикой в 2023 году

Главный экономический сюжет года

— Российская экономика — это производная от цен на нефть, в чём мы могли убедиться в этом году как никогда, — отмечает создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев.



Российская экономика пережила все потрясения 2022 года легче, чем ей пророчили сразу после 24 февраля. Это произошло благодаря высоким ценам на нефть. Правительство могло извлекать доходы от сырьевого сектора и направлять их туда, куда считало нужным, поэтому спад экономики замедлился и стабилизировался курс валют. Так, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в декабре, что ожидает падения экономики по итогам 2022 года вблизи 3%, в то время как в марте объективно звучали прогнозы экспертов о падении ВВП на 10% и более. И это звучало правдоподобно. Но курс доллара после всплеска в марте до 100 рублей долгое время оставался на уровне 60 рублей и пришел в движение только недавно в связи с началом действия нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть, после которого российская нефть подешевела.

