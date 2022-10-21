Бизнес-центр «Якутия» с 10-метровым атриумом выставили на продажу в Новосибирске — сколько за него хотят
Цена за квадратный метр превышает 53 тысячи рублей
В Новосибирске опубликовали объявление о продаже бизнес-центра «Якутия» в Октябрьском районе города. Соответствующая информация размещена на сайте Avito, отмечается, что здание находится на пересечении улиц Добролюбова и Большевистской в Новосибирске вблизи станции метро «Речной вокзал».
Согласно объявлению, общая площадь здания составляет около 6 тысяч квадратных метров, в бизнес-центре пять этажей. Информацию о продаже здания корреспонденту НГС подтвердили в агентстве недвижимости, которое разместило данные о продаже.
— Это уникальное здание, в архитектуре которого чувствуется национальный колорит. Индивидуальность придают витражные оконные системы, атриум — двухсветное пространство в центре с высотой около 10 м, — указано в объявлении.
Отмечается, что в бизнес-центре выполнен современный ремонт, имеются кондиционер, охрана, пожарная сигнализация и другое. В здании расположены помещения различного функционального назначения. Стоимость бизнес-центра «Якутия» составляет 315 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 53 078 рублей.
Бизнес-центр «Якутия» открылся в Новосибирске в 2007 году, объем инвестиций в строительство объекта составил порядка 240 миллионов рублей. Инвесторами проекта выступили ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» (ныне — АО «Комдрагметалл Республики Саха ((Якутия) и новосибирское предприятие «Продсиб-Н».
Журналист НГС обратился в бизнес-центр с просьбой уточнить, какая организация управляет объектом недвижимости, однако изданию отказали в комментарии. Между тем в конце 2021 года на сайте госзакупок появился аукцион на оказание услуг по физической охране бизнес-центра «Якутия». Заказчиком выступило АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)».
Напомним, ранее НГС сообщал о продаже трехэтажного коттеджа с банным комплексом в Заельцовском районе Новосибирска. Стоимость жилья оценивается в 76 миллионов рублей.