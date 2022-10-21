Бизнес-центр «Якутия» с 10-метровым атриумом выставили на продажу в Новосибирске — сколько за него хотят

В Новосибирске опубликовали объявление о продаже бизнес-центра «Якутия» в Октябрьском районе города. Соответствующая информация размещена на сайте Avito, отмечается, что здание находится на пересечении улиц Добролюбова и Большевистской в Новосибирске вблизи станции метро «Речной вокзал».



Согласно объявлению, общая площадь здания составляет около 6 тысяч квадратных метров, в бизнес-центре пять этажей. Информацию о продаже здания корреспонденту НГС подтвердили в агентстве недвижимости, которое разместило данные о продаже.

