«Часто муж в курсе, но отношения себя изжили и нужна встряска». Как устроена сфера эротического массажа

Нужно найти у каждой ее собственные зоны удовольствия. Кому-то приятно от прикосновений к икрам, например. Моя задача — отключить свои мужские «познания» и сконцентрироваться на ее реакциях и дыхании. За годы работы нашел нюансы, которые большинству женщин нравятся и вызывают сильные эмоции. И это не банальные движения, о которых многие подумают.



«Могу себе позволить отказывать»

— Я работаю с женщинами от 18 до 40 лет, не склонными к полноте. Это моя блажь: стараюсь получать удовольствие от своей работы. Бывает, обманывали с возрастом — я же паспорт у них не спрашиваю. Но они прекрасно выглядели. На просто релакс могу взять и бабушку, и пышечку. В эротической же истории через прикосновения всё равно должна быть минимальная симпатия между мужчиной и женщиной — без перехода граней, разумеется. Мое тело не соврет, в прикосновениях я не буду отдавать ей всё, если между нами не пробежит искра. При этом — ничего личного.

