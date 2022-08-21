«Часто муж в курсе, но отношения себя изжили и нужна встряска». Как устроена сфера эротического массажа

— Я стартовал с обычных массажей, у меня есть сертификаты о квалификации и семь лет стажа. Получил образование психолога. Со временем увидел запрос на более откровенные услуги, — рассказывает ростовчанин Николай, занимающийся эротическим массажем. Он уверен, что рано или поздно тема женских удовольствий перестанет быть табуированной, а его работа выйдет на новые масштабы. 161.RU поговорил с откровенным во всех смыслах массажистом.
«Прощание с мужскими стереотипами»
— Ниша в городе не закрыта, хотя очень много предложений. В Ростове, насколько я знаю, еще пять мужчин на постоянной основе работают по этому профилю. При этом профессиональный массажист из них только один. Никакого профсоюза или артели у нас нет (смеется). Мы не советуемся, когда пора поднимать цену или еще что-то.
Сеанс начинаю с релакс-массажа, потому что нам с дамой нужно познакомиться. Если я вижу, что женщина боится, сразу предлагаю сделать только релакс и на этом в первый раз остановиться. Но, как правило, если она уже приехала, то хочет полную программу. Пока мы расслабляем тело, я наблюдаю, как женщина реагирует на прикосновения к разным участкам.
Нужно найти у каждой ее собственные зоны удовольствия. Кому-то приятно от прикосновений к икрам, например. Моя задача — отключить свои мужские «познания» и сконцентрироваться на ее реакциях и дыхании. За годы работы нашел нюансы, которые большинству женщин нравятся и вызывают сильные эмоции. И это не банальные движения, о которых многие подумают.
«Могу себе позволить отказывать»
— Я работаю с женщинами от 18 до 40 лет, не склонными к полноте. Это моя блажь: стараюсь получать удовольствие от своей работы. Бывает, обманывали с возрастом — я же паспорт у них не спрашиваю. Но они прекрасно выглядели. На просто релакс могу взять и бабушку, и пышечку. В эротической же истории через прикосновения всё равно должна быть минимальная симпатия между мужчиной и женщиной — без перехода граней, разумеется. Мое тело не соврет, в прикосновениях я не буду отдавать ей всё, если между нами не пробежит искра. При этом — ничего личного.
У меня две категории клиентов сейчас: отдельно женщины и пары. Часто мужчины хотят наблюдать за процессом. Например, звонит муж: «Здравствуйте, я хочу сделать сюрприз для моей женщины». Таких процентов 80. И только в 20 процентах случаев звонят сами женщины.
Эротические массажи для женщин в Ростове стоят от 1,5 до 5 тысяч за сеанс. Мой ценник —
Первое время я брал пары, и это всегда получалась особенная история со своими тараканами. Есть такой «синдром контролируемой измены», когда максимальное обладание женщиной мужчина испытывает, видя ее с другим мужчиной и направляя их. Во время массажа для него это может быть проверка: как женщина будет реагировать.
Цену парам я ставил в два раза выше, чем для девушек, — просто за то, что мужчина сидит и смотрит. Но со временем отказался от такой работы. Массаж там занимал третье место, впереди были их отношения. Получалось как секс втроем: они между собой что-то выясняют, а ты в этом почему-то участвуешь.
Одна из моих первых пар появлялась на горизонте раз в год. С ними работаю до сих пор в порядке исключения. Но с большим прайсом, потому что там очень замудренная ситуация с серьезным риском для всех. Жена с любовником, а муж, со слов любовника, «очень серьезный человек».
«Удовольствия ищут серьезные люди»
— В семейные дела я старался не лезть. Но клиенты часто делятся сами. Многим банально нужно общение. Часто слышал, что муж в курсе, но отношения себя изжили и нужна встряска. Мужья тоже открыто ходили на эротический массаж, и так пары пробовали «разогреться», а потом они рассказывают друг другу о новом опыте и фантазируют.
Голая девушка, лежащая на столе у малознакомого мужчины, очень уязвима. Я это прекрасно понимаю и очень деликатен к ней. Я стараюсь показывать клиентке, что не намерен ничего делать с ее телом ради своей блажи. На первом месте — ее удовольствие.
Регулярно приходят не так много девушек. Для большинства это как прыжок с парашютом. Если это превращается в рутину — теряется смысл. Но недавно была девушка, которая пришла в четвертый раз за две недели. Я понял, что она уже испытывает ко мне сильную симпатию.
Принимаю дома или выезжаю. Выезды у меня редко, стараюсь узнать человека, поэтому еду не на первый сеанс к нему — из осторожности. Случается, еду в гостиницу или сауну. Причем был случай, когда поехал по факту даже не в качестве массажиста — им просто нужен был человек в компанию. Мы сидели и общались.
Приходят люди и на больших должностях — непростые, скажем так. Бывает, вижу по автомобилю, где человек работает. Приехала как-то девушка на машине с определенными номерами. В соцсетях мне писали клиентки с фотографиями в форме.
«Ростов еще не дорос, чтобы признать гомосексуалов»
— Когда я в 2015 году переехал после обучения из Краснодара в Ростов, первым моим клиентом на обычном массаже был гей. Первым клиентом в
Первого клиента очень хорошо помню. Спрашивает с порога: «А можно я разденусь? Я врач». Тогда очень переживал, пытался не допустить ошибок, чтобы клиент был доволен, поэтому особого значения его словам не придал. Потом он интересуется: «А вам кто-то делает массаж?» Еще фраза, еще… И все они сложились в одну понятную картину, когда я уже его провожал после сеанса. Он мне сказал потом по телефону, что хочет еще прийти, но я вежливо отказал.
Для геев массаж — форма знакомства. Они прощупывают обстановку в разных кругах, набираются впечатлений для своих фантазий.
Россия — младшая сестра Европы в плане культурного развития. Глобально мы не доросли до понимания каких-то привычных для европейцев ситуаций. Мы не понимаем, где заканчивается свобода самовыражения других людей. Если в СССР не было секса, в России до сих пор нет геев, как пропагандирует наша верхушка. Из сознания людей пытаются гомосексуализм выместить. Но мы всё равно уже с этим живем, нравится это кому-то или нет.
Легализация дает возможность уменьшить криминалитет. К примеру, [в Европе] девочки-проститутки, как и мы, платят налоги. Если общество примет геев, преследования в их отношении, избиения и даже убийства прекратятся, потому что массы не будут воспринимать их как плохих и неправильных. В первую очередь нужно признать, что геи в России есть, хоть и с трибун нам говорят, что нет. Но мы ведь знаем многих известных людей, которые явно хотели бы признания. Культурному развитию страны мешает массовое ханжество.
«Мне как ремесленнику приятно, когда женщина довольна»
— Девушки из салонов мужских удовольствий рассказывают, что у них работа похожа на конвейер. Стриптизерша из одного ростовского клуба мне рассказывала, что массаж для клиента у них стоит
Женщины уже научились зарабатывать на эротическом массаже, многие из них одинокие и могут позволить заниматься чем угодно. Но культурно у нас страна еще до этого не доросла: чтобы женщины могли открыто говорить о своих желаниях, не стесняться ходить на стриптиз, понимать, что это безопасно и нестрашно.
Какие бы красивые тела передо мной ни лежали, я воспринимаю это как часть работы, которую нужно хорошо сделать. Изредка возбуждаюсь, но научился отстраняться. Мужская потенция четко обозначается во время массажа. Когда я делаю то, что я хочу, у меня стоит. Когда делаю то, что от меня хотят, — нет. Это так и в жизни работает. Я понимаю, что должен трогать женщину так, как ей нравится.
Стараюсь своей матери не особо афишировать, чем занимаюсь. Но она прекрасно знает, что, кроме обычного массажа, люди делают и эротический. Живу я один, холостой, на общественное мнение мне плевать.
В основном ко мне приходят очень красивые женщины, о которых многие только мечтать могут, боятся на улице подойти и познакомиться. А девчата сами ко мне идут!
Для многих деньги не пахнут. Но для меня они никогда не будут мотивацией, чтобы разрушить свои принципы. Стараюсь жить в ладу с собой. Мне важно понимать, что я не предаю себя.
Изнанкой своей работы поделился и стриптизер: в беседе с нашими коллегами Тарас ответил, почему женихи дарят невестам стриптизеров перед свадьбой и подвергаются ли танцоры домогательствам.
Читайте истории ростовского пластического хирурга и патологоанатома — они тоже рассказывали о нюансах своих профессий.